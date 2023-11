Fotografava di nascosto le figlie di amici e vicini e condivideva gli scatti su Telegram: arrestato

Milano, 24 novembre 2023 – Il lavoro in un mobilificio in Brianza, una famiglia e una vita tranquilla. Nelle chat su Telegram utilizzate dai pedofili per scambiarsi materiale si presentava come la "travestita Miss Dada", mandava foto di amiche e compagne di scuola del figlio minorenne scattate a loro insaputa, immagini di "altre bambine colte durante le vacanze estive o all’interno di un centro commerciale".

Fotografie della figlia dei vicini di casa e del suo datore di lavoro, altre immagini e video ripresi da siti internet sulle "cosiddette baby model". Nelle chat Telegram con altri pedofili il 40enne esplicitava i suoi sogni perversi, si vantava di avere rapporti sessuali completi con la figlia di conoscenti.

Dichiarazioni che, scrive il gip di Milano Guido Salvini nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico, seguita alla convalida dell’arresto in flagranza, "meritano adeguato accertamento" investigativo, per vagliare se si tratti di fantasie o abusi sessuali su minorenni realmente accaduti.

L’inchiesta

L’insospettabile 40enne è uno dei pedofili finiti al centro di una maxi-inchiesta coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Polizia postale. Nell’ambito dell’operazione “Seven” oltre 150 agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) hanno frequentato per mesi sotto copertura Telegram, risalendo a 29 persone che partecipavano a canali e gruppi finalizzati alla produzione e alla condivisione di foto e video contenenti violenze sessuali su minori, bambine e bambini in tenera età e in alcuni casi anche neonati.

Tra gli indagati, tutti italiani, anche due appartenenti alle forze armate in servizio nel Lazio e due medici che esercitano la professione in Emilia Romagna e in Veneto. Nell’inchiesta sono coinvolti professionisti, operai, studenti, pensionati, impiegati privati e pubblici e disoccupati, di età compresa tra i 19 e i 69 anni.

Per dieci di loro, residenti a Milano, Parma, Imperia, Rovigo, Busto Arsizio, Martinengo (Bergamo) Taranto, Vicenza e Torre Annunziata, sono scattate le manette per il possesso di ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

L’insospettabile

Tra loro c’è il dipendente del mobilificio brianzolo che, interrogato ieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha accolto la richiesta di convalidare l’arresto avanzata dal pm Christian Barilli e ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: almeno 100 file, "suddivisi in 14 immagini e 86 video", trovati dalla Postale nei dispositivi informatici sequestrati.

Foto di bambine e preadolescenti figli di parenti o conoscenti, scatti effettuati di nascosto in spiagge, piscine o luoghi frequentati da famiglie. Immagini scambiate con altri pedofili, messe in circolo nelle chat. Nella sua ordinanza, il gip Guido Salvini motiva la necessità del carcere: se rimesso in libertà, "l’uomo potrebbe influire sulla genuinità dei prossimi accertamenti". Inoltre potrebbe commettere "altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede", essendo "persona particolarmente attiva nella ricerca di materiale pedopornografico".