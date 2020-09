Monza, 5 settembre 2020 – Un Gran premio surreale. Un fine settimana desolante in città almeno quanto le qualifiche della Ferrari in pista. Eppure le vie di Monza sono popolate eccome. Occasione persa di dare un segnale di vita, di provare a organizzare qualcosa che potesse almeno lanciare un richiamo alla settimana più importante dell'anno, quella del Gran premio d'Italia, quella per cui a ogni rinnovo di contratto scendono tutti in campo sbandierando quanto importante sia la Formula Uno per Monza e la sua economia, quella degli eventi che fanno sorridere i bilanci soprattutto di bar, ristoranti e hotel.

Macché, nulla. Nemmeno una macchina da concessionario esposta in piazza. E sia. Anche se poi, a ben guardare, in un Comune come Biassono, che comunque ha voluto mettere in piazza due giorni di iniziative e persino una arena da 150 posti a sedere per seguire prove e gara in diretta su un maxi schermo, la risposta degli appassionati è arrivata ai limiti del deserto. Le iniziative vanno avanti anche oggi. In attesa del via del 91° Gp. Il primo senza pubblico.

A parte i mille che saranno accomodati virtualmente sulle tribune con il loro volto stampato su cartonati grazie all'iniziativa Face For Fan. E a parte i 250 tra medici, infermieri, operatori sanitari e della protezione civile “in rappresentanza di tutti coloro hanno sacrificato la loro vita per tutelare la salute di tutti noi”, il tributo del presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, “a questi campioni di scienza, umanità e responsabilità”. Come del resto lo sono stati gli Alpini. Tanto che quest'anno saranno proprio loro a intonare l'Inno d'Italia mentre le Frecce Tricolori dipingeranno di verde, bianco e rosso il cielo dell'autodromo pochi istanti prima del via della gara. Sul rettilineo di partenza saranno schierate le Penne Nere della sezione di Monza e la Fanfara “Angelo Masciardi” di Asso accompagnata dal coro della sezione di Varese. I curiosi, anche ieri, restano fuori. Fermi davanti al cordone di transenne che proteggono la "bolla" dell'autodromo da tentativi di intrusione dei portoghesi.