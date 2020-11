Monza, 10 novembre 2020 – Belgio, Olanda, Italia. Spa, Zandvoort e Monza. Tre gare di fila dall'ultimo weekend di agosto al fine settimana del 12 settembre con il Gran premio d'Italia. La Formula Uno ha svelato il calendario provvisorio del Mondiale 2021 che dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio mondiale del motorsport presumibilmente a dicembre.

Sarà una stagione record con 23 gran premi rispetto a quella in corso pesantemente condizionata dalla pandemia. Monza si conferma presenza fissa. Una garanzia come lo è stata anche quest'anno. Nonostante l'emergenza sanitaria abbia imposto la regola del 'porte chiuse' portando molti organizzatori stranieri ad alzare bandiera bianca. E invece Monza, come l'Italia, ha ricambiato la fiducia che Liberty Media ha riposto in Aci. Nessun altro Paese al mondo, infatti, ha ospitato così tanti eventi in pista nel 2020: tre Gran premi di Formula Uno (Monza, Mugello e Imola), due fine settimana di MotoGp a Misano e due tappe del Mondiale rally in Sardegna e in Lombardia (di nuovo a Monza il primo weekend di dicembre).

Il Tempio della velocità immerso nel Parco di Monza sarà protagonista del Mondiale 2021 a metà settembre e ora di allora l'Automobile club d'Italia e la Sias (la società che gestisce il circuito) spera di avere la possibilità di avviare almeno i primi interventi di ammodernamento funzionali dell'impianto sportivo anche al traguardo dei 100 anni di vita dell'autodromo nel 2022. A maggior ragione visto che il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, è riuscito a ottenere il prolungamento di un anno del contratto firmato alla vigilia del Gp d’Italia 2019 che aveva garantito la Formula Uno a Monza fino al 2024 (al costo complessivo di 100 milioni di dollari). Il 2020 viene conteggiato a parte e quindi la scadenza slitta al 2025.