Forbici e pallone Fabio, il barbiere biancorosso

La bottega del barbiere è il crocevia di vite e racconti. E di passioni come quella per il Calcio Monza. E chi meglio di Fabio Riva, barbiere di San Fruttuoso dal 1986 , poteva raccogliere la passione per la squadra del cuore e della città? Nel 2019 insieme a 10 amici ha creato il “Monza club San Fruttuoso“, l’aggregazione dei tifosi del quartiere che ha subito raccolto 100 iscritti, con sede al Circolo ricreativo San Fruttuoso. Poi il Covid ha azzerato tutto, ma nel 2022 gli iscritti sono saliti a 380, uno dei club di sostenitori più numeroso della città. Giovani, papà con bambini che condividono la passione per il calcio e anche gruppi di famiglie. "Oltre a condividere la passione per il calcio – racconta il barbiere-presidente – ci poniamo sempre obiettivi di solidarietà nel quartiere. L’anno scorso abbiamo offerto palloni, reti e materiale di consumo per il BaskIn, la sezione disabili del SanFru Basket. Abbiamo poi raccolto fondi per il centro Mamma Ritamentre quest’anno abbiamo attrezzato l’oratorio di San Fruttuoso perché potesse disputare il torneo di calcio con i più piccoli (acquistate magliette, palloni, pettorine)". Ora che il Monza è in serie A l’impegno del club si è fatto importante, ma il club di tifosi non ha più la sede dopo la chiusura del Circolino. La tradizione dei circoli era molto radicata a San Fruttuoso. Ce n’erano tre a San Fruttuoso: il Circolo socialista (oggi bar ristorante da Delia), il Circolo ricreativo San Fruttuoso (un tempo quartier generale della Democrazia cristiana della zona) e il Circolo comunista, oggi bar ristorante Jonas. E allora nel frattempo “il barber de San Frutueus“ in via Risorgimento 22 è diventata il nuovo quartier generale dei tifosi. Peraltro è sempre stato luogo di passaggio e di chiacchiere. Gli abitanti di San Fruttuoso hanno sempre amato servirsi nei negozi di quartiere, come il Ferramenta Galimberti, dagli anni ‘60, oggi alla seconda generazione, il salumiere, il macellaio, le latterie. "Nel 2012 quando è stato eliminato il ponte per la costruzione del tunnel – ricorda Riva – il quartiere ha sofferto un grande isolamento e molti negozi non ce l’hanno fatta e hanno chiuso. Il quartiere come lo vediamo oggi è nato negli anni ‘70 e ‘80, dalla scelta di molti milanesi di uscire dalla metropoli a favore di un quartiere vicino a Milano, ma decentrato e tranquillo".

C.B.