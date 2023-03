Follia contro madre e sorella "Non urlare, disturbi i vicini" Le prende a calci, pugni e morsi

di Sonia Ronconi

Ha preso a calci, pugni e morsi la madre e la sorella. E quando sono arrivati i carabinieri, ha aperto la porta con le mani ancora sporche di sangue. Arrestato un 38enne al culmine di una notte di violenza. Tra sabato e domenica, alle 3, nel rione di Santa Valeria. A chiedere aiuto al 112 la madre 62enne dell’uomo. All’arrivo gli uomini dell’Arma hanno trovato un uomo che, con le mani ancora insanguinate e in evidente stato di ebbrezza, stava uscendo dal portone di una palazzina. L’appartamento al terzo piano in cui vive con la madre e la sorella di 43 anni, era completamente a soqquadro, con porte, arredi e suppellettili ammaccati. All’interno i carabinieri hanno trovato le due vittime della follia del 38enne. Terrorizzate dall’ennesima aggressione: "Ormai siamo abituate a prenderle, speriamo non faccia altro".

Quella sera l’uomo è tornato a casa ubriaco e quando gli è stato chiesto di non urlare per non disturbare i vicini ha reagito con uno scatto di violenza, aggredendo con calci, pugni e morsi prima la sorella e poi la madre, accorsa per aiutare la figlia. La 62enne, visto che la situazione era fuori controllo e temendo il peggio, ha deciso di prendere il telefono, comporre il 112 e chiedere aiuto ai carabinieri. Ma appena il figlio l’ha vista parlare al telefono si è scagliato nuovamente contro di lei strappandole di mano il telefono e mandandolo in frantumi. Soltanto l’arrivo dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Quando i militari hanno voisto l’uomo uscire dalla palazzina subito lo hanno bloccato e arrestato. La salvezza per le due donne. Che, una volta in caserma, hanno raccontato delle frequenti aggressioni subite. Insulti, minacce, ma anche aggressioni fisiche. Che negli ultimi mesi, secondo quanto riferito, erano diventate sempre più frequenti. Aggressioni immotivate, scatti di violenza improvvisi, dal nulla. A volte anche per ottenere del denaro. Ormai succedeva spesso. La madre ha raccontato anche che, per la paura che il figlio potesse accoltellarla, nei mesi scorsi gli aveva sottratto e nascosto un coltello che aveva l’abitudine di portare con sé. Una delle prove di quelle aggressioni erano proprio le porte, gli arredi e le suppellettili della casa fortemente danneggiati, colpiti dall’uomo nel corso dei vari scatti di collera avuti nel tempo. Il 38enne, celibe, nullafacente, incensurato, dopo gli accertamenti del caso è stato arrestato e accompagnato in carcere a Monza.