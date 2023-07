Folle gioco con la morte La sfida di velocità lo schianto e il rogo "Sono un miracolato"

di Alessandro Crisafulli

"Ragazzi, sto bene. Strano come la vita possa essere così malvagia. Non sprecatela ad odiare. E non date mai nulla per scontato. Ma siate grati per quello che avete e che può sembrare la normalità…". È questa l’essenza del messaggio che il 18enne rimasto seriamente ferito nell’incidente di venerdì notte a Limbiate ha voluto inviare agli amici, utilizzando come strumento una “storia“ su Instagram, dove è molto seguito essendo un giovane artista. "Sono un miracolato", ha aggiunto, postando la sua foto malconcio, ma vivo e battagliero. "Il mio pensiero adesso va ad Arnold e alla sua famiglia: brilla, ovunque tu sia", scrive. Appena diciottenne, era sulla Range Rover che quella maledetta notte si è schiantata contro una rotonda lungo la Monza-Saronno, durante quella che giorno dopo giorno assume sempre più le sembianze di una folle corsa con una Bmw M8 noleggiata.

L’impatto, il ribaltamento e poi le fiamme, alte, che hanno avvolto la vettura. Non lasciando scampo ad Arnold Selishta, il 22enne albanese deceduto poco dopo al San Gerardo di Monza. Immagini e momenti terribili che in queste ore hanno iniziato a circolare anche su Tik Tok, riprese da un testimone. "Mi hanno chiamato alle 2 e mezza di notte e sono scappato – racconta il padre del 18enne –. Sono sbiancato dalla paura. Erano stati in un locale, mio figlio non lo conosceva nemmeno direttamente il conducente dell’auto, è salito per avere un passaggio a casa. Poi l’ho ritrovato sull’ambulanza. Adesso per fortuna lo dimettono, ma se l’è vista veramente brutta". Ha diverse fratture, ma è fuori pericolo. Secondo quanto sta emergendo e i racconti di chi c’era, i conducenti delle due auto correvano tanto. Troppo.

Al volante del Suv (con targa inglese) c’era il cugino di Arnold, anche lui albanese, arrivato a Limbiate da pochi giorni da Londra dove vive. Dopo l’impatto sarebbe riuscito a divincolarsi dalla trappola d’inferno per primo e si è allontanato. Non solo, non tanto, per paura, ma per far perdere le sue tracce. Adesso è in carcere a San Vittore, con l’accusa di omicidio stradale. I carabinieri della compagnia di Desio lo hanno rintracciato dopo undici ore di ininterrotte ricerche. Quando ancora la sua auto, con cui era arrivato da Londra quattro giorni prima, era in fiamme, è fuggito. I militari, analizzando le immagini delle telecamere della zona, ascoltando i giovani presenti e chi ha assistito alla scena, sono riusciti prima a individuare la Bmw M8, poi il giovane albanese. Che era nascosto proprio nei pressi del bolide (che risulta noleggiato), in un piccolo parcheggio pubblico di Limbiate. Nessuno lo conosceva, prima della serata in un locale di Nova Milanese a cui aveva partecipato insieme al cugino Arnold. Per questo identificarlo per i carabinieri è stato complesso. Non risulterebbero sul suo conto precedenti penali. Intanto le indagini dei carabinieri di Desio e della Procura proseguono senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica del tragico schianto.