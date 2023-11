Foa Boccaccio occupa uno stabile a San Biagio

Dopo l’ultimo sfratto, la Foa Boccaccio torna ad occupare. Il nuovo indirizzo è in via Don Giovanni Verità 3, nel quartiere San Biagio. Ieri l’annuncio: "Che gli spazi in città ci siano lo abbiamo sempre saputo: Monza è piena di capannoni vuoti e di spazi dismessi. Eppure quotidianamente partono progetti per la costruzione di nuovi eco-mostri. Le ultime due occupazioni, quella di via Val d’Ossola e via Timavo, sono state sgomberate per “motivi di sicurezza”. Ringraziamo caldamente la questura per avere a cuore la nostra sicurezza ma, come abbiamo già detto, se in 20 anni nessunoəsi è mai fatto male è perché sono sempre state condivise le competenze e gli strumenti necessari per far sì che quello spazio sicuro lo fosse".