Flashmob per la metropolitana lilla

Un flashmob lilla per la M5. Lo lancia sabato alle 11 in piazza Trento e Trieste a Monza, davanti al municipio, il comitato di quartiere HqMonza per richiamare l’attenzione sui ritardi della M5. Sotto le finestre del sindaco i cittadini manifesteranno la loro preoccupazione, perché la realizzazione del prolungamento della linea lilla sino a Monza rischia di saltare perché manca una parte dei fondi necessari. "Per altre città e province i soldi si trovano – dicono i cittadini – Monza è sempre dimenticata. Ora basta. Chiediamo a Governo, Regione e Comune di impegnarsi per realizzare il progetto". Agli aderenti si chiede di indossare qualcosa di lilla. "Faremo un corteo in fila per uno, lungo come un treno del metrò", anticipano gli organizzatori. A far eplodere la rabbia dei cittadini l’ennesimo rinvio dovuto agli extra-costi: prima mancavano 400 milioni di euro, ora la cifra è lievitata a 589 milioni.

Sul caso ieri è intervenuto anche il sindaco Paolo Pilotto poer precisare la posizione dell’amministrazione comunale. Collaborazione con tutti, ribadisce Pilotto, che tuttavia sottolinea come non si sia mai parlato a livello istituzionale della temuta divisione del progetto in due lotti. "Le amministrazioni pubbliche parlano attraverso gli atti – precisa il sindaco –. E in questo momento nessun atto per individuare possibili tratte da associare a più lotti è sul tavolo degli amministratori. Quindi ogni discussione sul punto in cui si dovrebbe fermare un eventuale primo lotto, non suffragata dalle proposte dei tecnici e dall’approfondimento del confronto tra gli enti, rischia di non essere un contributo efficace per la soluzione delle difficoltà che oggi si devono affrontare".

"Ogni decisione relativa a eventuali bandi per lotti dovrà essere sottoposta a una doverosa valutazione in merito alle conseguenze sulle comunità interessate, poiché per ciascuna delle quattro città attraversate la prosecuzione della linea M5 è necessariamente legata ad una partita di costi/benefici, non solo finanziari – conclude Pilotto –. La città di Monza considererà con attenzione ogni ipotesi: siamo certi che la prosecuzione del proficuo lavoro con tutti gli enti interessati consentirà anche in questo frangente di trovare le soluzioni migliori per tutte le città coinvolte".

Cristina Bertolini