Bimbo investito e ucciso a Monza, in 200 al flashmob per ricordare Andrea: “Era amico di tutti”

Monza – Fiori, disegni e ricordi sono stati posati ieri davanti al civico 189 di via Buonarroti, a Monza, a pochi metri dal confine con Brugherio, dove è avvenuto l'incidente che ha causato la morte di Chen Wen Tao, 11 anni, conosciuto da tutti come Andrea. Giovedì 27, alle 16.30 usciva di casa e nell'attraversare è stato investito da un'auto che da Monza andava in direzione di Brugherio.

L'associazione ambientalista Fiab Monza in bici ha organizzato un Flash mob per ricordare il piccolo. Sono intervenuti numerosi i compagni della squadra Eureka Basket che si sono stretti attorno alla famiglia e alla sorella, anche lei atleta della società. I ragazzi hanno espresso grande emozione nel ricordare Andrea: "Era simpatico, gentile, amico di tutti – dice un portavoce dei piccoli atleti – sentiamo di incidenti che capitano agli adulti, ma questo ci tocca davvero da vicino, non riusciamo a farcene una ragione".

Alla manifestazione silenziosa davanti alla casa di Andrea hanno partecipato circa 200 persone, tra cicloambientalisti, compagni di squadra e residenti della zona: "Sono viva per miracolo - dice una signora che abita in zona - in prossimità delle due fermate dei bus non ci sono strisce pedonali, né segnaletica. Ho attraversato con mio figlio in braccio e una moto mi ha preso, non so come ne siamo usciti incolumi".

Il rito funebre per Andrea si svolgerà a Nova Milanese, al Centro funerario civico, venerdì 5 maggio dalle 14.30 alle 17.30. Sconvolti anche i compagni di scuola del Collegio della Guastalla, dove Andrea frequentava la prima media. Venerdì gli insegnanti sono stati vicini ai ragazzi, hanno celebrato una messa in suffragio del piccolo e inviato una comunicazione alle famiglie, per metterle al corrente dell'accaduto.