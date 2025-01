Fingeva incidenti, preso il ciclista-rapinatore

I carabinieri della Stazione di Giussano hanno arrestato un 25enne residente a Seregno, in realtà senza fissa dimora, per il reato di tentata rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, inoltre, è stato denunciato per tentata truffa e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare il suo stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. I militari sono accorsi dopo una richiesta alla centrale operativa da parte di un automobilista che stava transitando in via Circonvallazione a Seregno quando è stato obbligato a fermarsi da un uomo in bicicletta che aveva finto di avere avuto un urto con il suo veicolo e gli ha impedito di ripartire. Gli uomini dell’Arma hanno identificato il ciclista, in evidente stato di alterazione alcolica. Alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri, con una breve colluttazione finita male per lui.

I militari hanno poi scoperto che il ciclista, dopo aver cercato inutilmente di fermare un altro veicolo con la stessa modalità, aveva costretto il conducente e il passeggero dell’auto a fermarsi, simulando di essere stato investito e chiedendo un risarcimento immediato per evitare l’intervento delle Forze dell’ordine. Al rifiuto della vittima, ha infranto una bottiglia di vetro e, brandendo un coccio, ha minacciato i due uomini, intimando loro la consegna di 50 euro. L’oggetto adoperato per la tentata rapina è stato sequestrato. Il seregnese, già raggiunto da un avviso orale del Questore per episodi analoghi, è stato portato in carcere.

Sonia Ronconi