Finalmente la rotonda Dopo vent’anni di rimpalli ora Meda e Seregno hanno trovato un’intesa

di Sonia Ronconi

Sono quasi venti anni che i cittadini attendono che venga rifatta la rotonda al confine tra Meda e Seregno. A quanto pare i due sindaci hanno trovato un accordo e non aspetteranno più Pedemontana, ma si divideranno la spesa. Il problema? Le competenze della rotonda all’intersezione via Wagner, Einaudi ed Edison che è stata fatta provvisoriamente e abbandonata a se stessa.

Negli ultimi anni le due amministrazioni di Meda e Seregno si sono rimbalzate come una partita di ping pong le competenze per la realizzazione in maniera definitiva della rotatoria, ora, il caso sembra arrivato finalmente al capolinea. Finora le due amministrazioni erano rimaste al palo in attesa di meglio capire a chi sarebbero spettate le competenze per dare maggior dignità a questa indispensabile e trafficatissima rotatoria. Poi era sopravvenuta la possibilità, colta al balzo da entrambe le amministrazioni, che la realizzazione andasse in carico a Pedemontana. Decaduta, dopo tanta attesa e indecisioni, anche questa possibilità, in conclusione dopo un ventennio pare che una decisione sia stata presa dai due sindaci di Meda e Seveso. L’opera è stata iscritta a bilancio nel capitolo investimenti e opere pubbliche per 250mila euro, questo è l’ammontare dell’esborso che i due comuni si dovranno dividere un parti eque. La partenza dei lavori non è ancora stata fissata, ma avverrà con la bella stagione. Gli automobilisti che transiteranno durante i lavori avranno qualche disagio, ma la prospettiva finale dovrebbe ripagare ogni disservizio. Negli anni, più volte, questa rotonda è stata teatro di troppi incidenti poiché viabilisticamente è troppo poco sicura e gli attuali manufatti sono mal posizionati e in qualche caso sono sconnessi e di conseguenza anche pericolosi.

Oltre ad avere una rotonda molto più agevole per gli automobilisti, è importante che i due comuni limitrofi per il bene dei cittadini abbiano trovato un punto di incontro di collaborazione fattiva. In questo caso l’inadeguatezza dei manufatti era stata segnalata dagli automobilisti tante volte. Lo storico accordo accontenta tutti e sicuramente il passaggio dovrebbe diventare meno pericoloso. I

cittadini sono stati finalmente ascoltati e ora tutti si attendano un risultato di pregio.