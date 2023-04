Fimer, il lavoro tra luci e ombre Oggi il nome del nuovo compratore

di Barbara Calderola

In solidarietà da più di un anno e con un accordo già firmato sugli ammortizzatori che allunga fino a settembre, ma "nei guai da troppo tempo e con l’ombra del fallimento che incombe all’orizzonte": per Gabriele Fiore della Fim-Cisl e Stefano Bucchioni della Fiom-Cgil i nuvoloni neri sulla Fimer di Vimercate sono tutt’altro che dissipati. Giornata decisiva per i 107 lavoratori superstiti nel sito di via Kennedy dimezzato dall’inizio della crisi, nel 2021: metà dei dipendenti ha trovato un altro posto. "Oggi il nuovo Cda del colosso del fotovoltaico scioglierà la riserva sul nuovo compratore. Abbiamo chiesto un incontro ufficiale, ma per ora dobbiamo accontentarci di quel che filtra dai piani alti", dicono i segretari. Sul piatto due opzioni diverse, "il fondo inglese Greybull, ex McLaren Applied techonology, lo stesso che controlla il gigante delle corse, e un altro private equity, Clementy’s, che pare più gradito alla proprietà, la famiglia Carzaniga, fondatrice e sin qui alla testa dell’azienda". La società ha un sito anche nell’aretino, a Terranuova Bracciolini, acquisito da Abb prima che la pandemia e la crisi di liquidità sbarrassero la strada ai progetti di espansione della dirigenza e dove oggi è stato proclamato lo sciopero. "A perderci non sono solo gli operai sul futuro professionale dei quali pende un’ipoteca, ma anche il territorio: è assurdo che non si riesca a salvare un’impresa che opera in un settore strategico nella transizione ecologica in corso", spiegano i sindacalisti. Per vederci chiaro i metalmeccanici hanno chiesto un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy: "È la sede dove si deciderà il destino del gruppo, gli obiettivi restano la sopravvivenza del marchio e la salvaguardia dell’occupazione". Ma prima del nuovo piano industriale occorre capire chi guiderà la rinascita.

Questo pomeriggio nei reparti cittadini si terrà un’assemblea, "il problema di fondo è sapere ‘chi deciderà cosa’ e quali iniziative intraprendere – conclude Fiore –, la riposta a questi quesiti sarà il punto di partenza per comprendere cosa sarà dei 107 addetti brianzoli e dei quasi 300 toscani. Ma una cosa è certa: dobbiamo proseguire uniti, l’azienda è una sola. Senza dimenticare che Fimer è in concordato preventivo e che il crac in questa situazione è sempre dietro l’angolo". È stato proprio il giudice, dopo due anni di incertezza, a intimare una scelta sull’acquirente entro oggi.