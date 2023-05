Festival letterario dai Crespi a Levi

Dai Crespi a Primo Levi e Giorgio Perlasca, alla collezione Bontempi. Agrate lancia la prima edizione del Festival letterario, quattro giorni di incontri, dibattiti, concerti sul filo della memoria individuale e collettiva. "È questo il tema che abbiamo scelto per inaugurare l’iniziativa. L’argomento è centrale fin dall’antichità – spiega Margherita Brambilla, assessore che ha organizzato l’evento insieme all’associazione monzese Zefiro –. La riflessione è rivolta a tutti e per questo è declinata in diversi linguaggi, dalla poesia alla narrativa, dalla musica al teatro, alla graphic novel". Si comincia domani alle 21 all’auditorium Rigoni Stern con la lectio di Matteo Quinto. "In un mondo in cui chi siamo non è più stabilito da imposizioni sociali forti e in cui le comunità culturali cambiano continuamente, la memoria assume un valore sempre maggiore – spiega il relatore –. Cosa ricordiamo, cosa cerchiamo di non dimenticare e il significato che diamo alle tracce del nostro passato individuale e collettivo sono alcune delle basi più importanti per stabilire chi siamo stati, chi siamo oggi e chi vorremmo essere nel futuro". Gli appuntamenti musicali si terranno nella chiesetta di Santa Maria. Il programma completo è sul sito dell’amministrazione.

Bar.Cal.