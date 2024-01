Feste e saldi, ottimismo alla cassa: "Abbiamo preso la strada giusta"

"Il Natale è andato bene e per il futuro l’ottimismo non manca". Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio Monza e Brianza, tira la riga sotto i conti delle festività nei primi giorni di saldi. "Il primo commento che mi sento di fare è che abbiamo rilevato un trend sicuramente in crescita – spiega Fede Pellone –. Ci sono state tante iniziative e i commercianti sono soddisfatti. In centro città c’è stato un notevole afflusso di visitatori, ma bene, meglio di anni precedenti, sono andate anche le periferie". Da qui la riflessione: "Credo che ConfCommercio e Amministrazione stiano andando nella strada giusta. Trame di Luce al Parco è un’idea che ha funzionato, ha attratto tantissimi turisti, i quali, in gran parte, hanno poi proseguito la visita della città spostandosi in centro. Non è un caso se i negozianti di via Carlo Alberto mi abbiano segnalato quest’anno un’affluenza sopra la norma di stranieri. Bene poi – prosegue il segretario –, i mercatini natalizi, con la scelta vincente di posizionare la pista di pattinaggio vicino al Villaggio di Natale". Oltre al commercio anche la ristorazione e il settore alberghiero sono andati molto bene.

"Si sono detti soddisfatti pure i ristoratori, che hanno avuto i locali pieni anche a Capodanno – chiarisce Fede Pellone –. Stesso discorso per gli alberghi: hanno registrato il tutto esaurito e ciò sta a significare che non è vero che i pernottamenti nelle strutture di Monza e Brianza siano solo per business, ma esiste un turismo effettivo, culturale e di svago". Il commento dal periodo appena passato si sposta poi su quello a venire: "Ci attendiamo, per varie fondate ragioni, un periodo di saldi fruttuoso, sulla falsariga del trend positivo che si prevede su Milano. Finora il trend di acquisti, rispetto al 2022, è cresciuto del 2-3%. Non siamo ancora tornati ai livelli pre Covid, ma ci stiamo avvicinando – continua nell’analisi il segretario di ConfCommercio Monza –. Consideriamo che l’inflazione si è un po’ abbassata e anche se i costi delle materie prime sono aumentati, spesso ci pensano i commercianti ad assorbire gli aumenti senza far lievitare i prezzi. A dare un buono stimolo sarà l’utilizzo delle gift card, regalate molto a Natale e che molti consumatori preferiscono usare aspettando il periodo di sconti. Ora si possono usare anche in tantissimi negozi fisici, non più solo per l’online". Poi la previsione dei prodotti più venduti: "Ad andare per la maggiore pensiamo saranno soprattutto i capi spalla, come i cappotti, dato ora l’irrigidirsi del freddo, ma anche le calzature avranno quasi certamente un incremento e previsioni positive ci sono anche su accessori e moda".

E il monito: "Suggerisco ai clienti di fare attenzione ai costi dei prodotti. Il nuovo codice di consumo prevede che sia obbligatorio per il commerciante segnalare il prezzo vecchio del prodotto a fianco di quello scontato". Infine l’osservazione e il suggerimento su cosa ancora si potrebbe migliorare: "Direi senz’altro la questione parcheggi. Anche se la viabilità nel periodo festivo è stata gestita bene, il problema parcheggi per molti rimane. Ci vorrebbero convenzioni tra commercianti e società di parcheggi come un tempo, ma andrebbe fatto uno sforzo per ridurre le tariffe. Un fattore positivo di quest’anno poi, su cui occorre andare avanti con sempre più decisione, è la valorizzazione delle periferie per iniziative commerciali: è una scelta che si è dimostrata attrattiva e di successo, bisogna proseguire su questo percorso".