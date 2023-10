Festa patronale tra bici d’epoca cori e fumetti

La musica di Morricone e dei compositori contemporanei, le biciclette d’epoca, i fumetti italiani che hanno fatto la storia, una mostra sensoriale e i libri usati per beneficenza, accanto a esposizioni fotografiche e alla versione brianzola di un celebre musical. Quattro giornate fitte di eventi con la Festa Patronale di Sovico. Domani alle 21 al Nuovo Cinema di via Baracca concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi: si potranno ascoltare brani di Ennio Morricone e di Ferran Ferran, di Michele Mangani e Satoshi Yagisawa, di Alfred Reed, David Rex Holsinger, Renato Soglia e Julius Fucik. Al termine del concerto l’Amministrazione consegnerà ai familiari di Sergio Di Bernardo l’onorificenza alla memoria di cittadino benemerito, assegnata al fondatore della sezione Avis di Sovico. Sabato apriranno le mostre: in oratorio alle 15 esposizione di bici d’epoca, alle 16.30 inaugurazione di “Scatti in mostra - Attimi di Festa“ con le immagini realizzate da Roberto Colombo, fotografo locale scomparso un anno fa. Sempre alle 16.30 nell’ex Serra Tagliabue la mostra fotografica “I volti dell’innocenza“, mentre alle 17 in sala civica l’esposizione “Fumetto italiano“. Domenica dalle 9 in piazza Frette la mostra “Sesto senso“ e in piazza Vittorio Emanuele mercatino di libri usati in favore del Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl. Alle 21 in chiesa parrocchiale “Concerto di musica corale“ col coro Laudamus Dominum e il Coro Ana Lo Chalet. Lunedì alle 21 al Nuovo Cinema lo spettacolo di teatro musicale “Notre Dame de Suich“ col Gruppo Folkloristico Firlinfeu La Primavera (nella foto).

F.L.