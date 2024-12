Fermato in macchina, consegna trenta grammi di hashish. Ma nell’armadio della camera nascondeva altra droga

Aveva droga in tasca e anche nell’armadio della sua camera: arrestato 19enne di Nova Milanese. I carabinieri lo hanno fermato mentre era in auto con un amico. Lui, seduto dal lato passeggero, ha consegnato spontaneamente tre involucri di hashish, per un totale di oltre 30 grammi, che custodiva nelle tasche del giubbotto. Il controllo in casa ha permesso di scoprire, nell’armadio della camera da letto, altri 288 grammi di hashish, 23 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 695 euro in contanti. Per il giovane, incensurato, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo.