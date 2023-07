F.d'I Lissone, Opposizioni chiedono dimissioni e smentita di Scaffidi

Dimettersi, "come gesto di responsabilità", da presidente della commissione politiche sociali e smentire le precedenti affermazioni secondo cui "la finalità dell’adesione alla Carta Ready sarebbe quella di finanziare le associazioni Lgbt+", qualora non si sia in grado di documentarlo carte alla mano.

Lo chiedono le opposizioni alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Felicia Scaffidi, finita nella bufera per aver detto "ho più amici gay che normali" e di trattare i gay "come qualsiasi altra persona normodotata" durante la discussione di una mozione contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Le minoranze hanno depositato ieri mattina in municipio un ordine del giorno urgente con queste richieste e puntano a discuterlo già nella seduta di giovedì sera.

A sottoscrivere il documento tutti e 9 gli esponenti di opposizione, dal Pd al Listone, dalle liste Vivi Lissone, Lissone al Centro, Riformisti per Lissone fino all’ex sindaco leghista Fabio Meroni, che siede tra i banchi dell’assemblea nelle fila di Prima Lissone. Nel testo si stigmatizzano ulteriormente "le gravi e intollerabili affermazioni" di Scaffidi, invitando quest’ultima "a riflettere seriamente se è adeguata al ruolo che ricopre in consiglio comunale", e si punta il dito contro il fatto "che né la sindaca, né l’assessore ai servizi sociali e nessun rappresentante della maggioranza ha preso la parola per prendere le distanze dalle affermazioni di Scaffidi". Da qui la richiesta a sindaca, Giunta e consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Lissone in Movimento di segnare esplicitamente e pubblicamente la loro distanza da quelle frasi, mentre Scaffidi viene invitata senza mezzi termini "a rassegnare le dimissioni immediate da presidente della commissione politiche sociali e servizi alla persona". Sempre a Scaffidi si domanda di "smentire o in alternativa di documentare" l’affermazione sulla rete Ready come strumento "per dare soldi alle associazioni Lgbt+".

Fabio Luongo