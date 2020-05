Monza, 9 maggio 2020 - "Un doppio binario per la Fase 2 della giustizia monzese: fare in presenza solo le udienze che non si possono celebrare da remoto". Questa la proposta che la procuratrice aggiunta e procuratrice facente funzioni della Repubblica di Monza Manuela Massenz ha presentato al discusso tavolo di lavoro aperto tra giudici, pm e avvocati monzesi sull’attività giudiziaria nel settore penale al Tribunale di Monza a partire dal 12 maggio, termine in cui per decreto legge inizia per la giustizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Le disposizioni della presidente del Tribunale di Monza Laura Cosentini prevedono ancora, fino al 31 luglio, udienze da remoto, trattazione scritta e pochissimi casi in cui le udienze possono vernire celebrate in aula, ma a porte chiuse.

Gli avvocati penalisti monzesi chiedono invece un ritorno alle udienze celebrate in presenza delle parti, pur con tutte le dovute precauzioni anti Covid-19.

Procuratrice Massenz, gli avvocati della Camera penale di Monza ritengono che tutto stia ripartendo in questa emergenza sanitaria tranne la giustizia e che andare in Tribunale non sia più pericoloso che andare al supermercato. Cosa ne pensa?

"L’emergenza Coronavirus sta imponendo riaperture graduali privilegiando alcuni settori rispetto ad altri, anche per questioni di ripresa dell’economia. Hanno riaperto i negozi di articoli sportivi, ad esempio e non le scuole. Noi dobbiamo prendere atto che sono state previste tempistiche diverse per la giustizia, sulla base di dati normativi a cui siamo di fatto vincolati e che prevedono ancora nella Fase 2 di privilegiare il ‘lavoro agile’ e di celebrare in presenza solo le attività indifferibili, intanto già ampliate con lo stop alla sospensione dei termini processuali. Sono solo queste prescrizioni che portano i magistrati ad essere al momento in una posizione privilegiata rispetto ai commessi che hanno continuato a lavorare nei supermercati".

In cosa consiste la sua proposta di un doppio binario per la Fase 2 della giustizia monzese?

"Il mio sogno visionario è di celebrare tutte le udienze da remoto. Con il giudice che, invece di aprire l’aula in presenza, apre un’aula virtuale in cui esegue i rinvii, i patteggiamenti, le remissioni di querela e ricalendarizza le udienze che devono invece essere svolte in presenza. Nessuno vuole sentire i testimoni da remoto. Anche se ci sono processi, come quelli con una ventina di parti offese per le truffe online, dove le parti offese vengono a Monza da tutte le parti di Italia magari solo per confermare la querela o addirittura per rimetterla e con questo sistema si potrebbero evitare inutili spostamenti. Per le udienze pubbliche il collegamento da remoto potrebbe venire aperto anche ad eventuali spettatori".

Un sistema da utilizzare anche in un eventuale post-Coronavirus?

"Bisogna prevedere che, se dovesse tornare un blocco a causa del virus, non sarà necessario tornare indietro e questo grazie ai passi da gigante nell’organizzazione degli uffici che l’emergenza sanitaria ci ha imposto, sforzi enormi che stanno dando risultati discreti e che si possono migliorare. Alla presidente del Tribunale Cosentini ho comunque chiesto ed ottenuto che il suo provvedimento non ci vincolasse fino al 31 luglio, nella prospettiva di verificare se l’eventuale miglioramento della situazione emergenziale ci permetta di aumentare la percentuale di udienze da celebrare in presenza".

Quali sono i principali problemi che la giustizia monzese sta affrontando?

"Il Ministero della giustizia su alcune cose ha fatto un balzo in avanti, come sotto il profilo dell’innovazione, ma per altre non ha ancora risposto. Abbiamo richiesto alcune nuove dotazioni per la posta elettronica certificata, ma sembra si debba aspettare dei mesi; è stato previsto un sistema di pagamento da remoto delle marche e dei diritti, ma l’accreditamento non è ancora arrivato; è stata prevista la trasmissione delle comunicazioni delle notizie di reato solo attraverso il canale informatico e non più cartaceo, ma il Ministero ci ha accordato un finanziamento per la carta di 1000 euro in meno rispetto all’anno scorso, in cui già non ci erano bastati e ne ho informato la Procura generale. E noi alla Procura siamo più fortunati rispetto al Tribunale in merito alla logistica e alla gestione delle udienze".

Si riferisce ai problemi di carenza di personale e di spazi che affligge il Tribunale di Monza?

"Hanno grossissimi problemi per il personale amministrativo che non è autorizzato a lavorare in sede e che, con lo smart work a casa, non è in possesso delle protezioni dei dati personali e certe pratiche non le può svolgere. E proprio per la carenza di spazi adeguati dovremmo riservare le aule soltanto ai processi che devono necessariamente essere celebrati in presenza".