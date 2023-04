Fari accesi sul monumento ai Caduti Stop a bivacchi e bisognini dei cani

di Martino Agostoni

Maggiore illuminazione sul monumento ai Caduti e, in generale, in tutta piazza Trento e Trieste, un intervento per sistemare la grande aiuola attorno alla scultura con anche l’inserimento di vegetazione lungo il perimetro, come per esempio una siepe bassa per dissuadere dal calpestare il prato e i fiori, e quindi la collocazione di cartelli ai quattro angoli con divieti e indicazioni per rispettare la solennità del luogo.

Sono le tre azioni di massima indicate dall’assessore al Territorio Marco Lamperti verso cui si sta orientando l’amministrazione comunale per garantire maggiore tutela e decoro al monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste dopo che lunedì sera, in Consiglio comunale, è stata discussa e approvata una mozione sull’argomento.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Galli ha presentato in aula il documento con la richiesta alla giunta di predisporre interventi da parte del Comune per contrastare i frequenti episodi di vandalismo e usi irrispettosi del luogo.

Si va dai bivacchi di giovani sui gradoni fino ai cani portati a fare i loro bisogni nell’aiuola, per non fare che qualche esempio della mancanza di cura e di rispetto.

Sono tutti episodi che da anni si ripetono sulla monumentale scultura collocata nel 1932 nella piazza più grande della città per commemorare prima i 667 monzesi morti nella Grande Guerra e poi altri centinaia di concittadini caduti, dispersi e partigiani uccisi nel secondo conflitto mondiale.

Il problema è tanto frequente che lo stesso Galli ha raccontato che "proprio prima di entrare in aula ho visto una persona che girava sul monumento con un monopattino".

"Il monumento ai Caduti è un luogo simbolico – ha proseguito il consigliere comunale – è come una tomba e questi comportamenti non possono essere considerati normali, sarebbe come se qualcuno al cimitero girasse sulle tombe col monopattino. È necessario porre rimedio a questa situazione e si facciano rispettare i divieti di calpestare le aiuole e di arrampicarsi sul monumento".

La mozione proposta da Galli è stata adattata dal Consiglio comunale per dare ampia possibilità alla giunta di decidere le azioni più adeguate per tutelare il monumento. Gli interventi sono ancora da definire ma tra questi, ha riferito l’assessore Lamperti dopo aver sentito anche l’ufficio Paesaggio, è già stata esclusa la chiusura dell’area con recinzioni o altro.

L’orientamento è invece quello di inserire cambiamenti, come l’illuminazione, i cartelli e maggior cura del verde, che "aiutino gli avventori a comprendere meglio il comportamento da tenere sul monumento", ha detto l’assessore.