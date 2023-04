Farciva le pizze con cibo rubato alle scuole e agli istituti sanitari

Farciva la pizza con alimenti rubati in scuole e istituti clinici della zona. Per risparmiare sui costi, evidentemente. Infischiandosene della provenienza di tonno, olio, salumi. Così un pizzaiolo turco di 42 anni si è guadagnato la denuncia per ricettazione. La stessa messa nero su bianco per il 35enne italiano, uno sbandato e pregiudicato, che gli aveva venduto il tutto. È successo giovedì pomeriggio, a Carate. I carabinieri della stazione eseguono un controllo in una nota pizzeria del centro. Alla richiesta di mostrare la documentazione amministrativa inerente ai prodotti alimentari, il titolare, residente a Erba, non è in grado di fornire ai militari i documenti di tutti i prodotti e, in particolare, quelli relativi a diverse partite di salumi, formaggi, tonno e olio. I carabinieri, già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di svariati furti all’interno di scuole e strutture ospedaliere, avendo ben a mente i prodotti che erano stati portati via dalle mense, ipotizzano immediatamente che quella pizzeria possa essere il luogo di rivendita del bottino. Scattati gli approfondimenti investigativi, i militari hanno appurato che quella merce corrispondeva proprio a quella rubata nella scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Romagnosi” e negli Istituti Clinici Zucchi aluni giorni prima. I carabinieri hanno quindi sequestrato circa 20 kg di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, 5 kg di formaggio e varie confezioni di prosciutto e bresaola.

Al termine degli accertamenti, sono riusciti a risalire anche a colui che aveva rivenduto la merce rubata, un 35enne caratese, di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio il quale, assieme al titolare della pizzeria, è stato denunciato.

Ale.Cri.