Fanali e fendinebbia di Audi: quarto furto nel giro di pochi giorni

Ancora auto smontate in città e, ancora una volta, a essere presa di mira è un’Audi. Il furto è stato messo a segno anche stavolta in orario notturno, l’auto era stata parcheggiata in via Lamarmora. Al risveglio, quando il proprietario è uscito di casa per recarsi al lavoro, si è accorto che ignoti avevano asportato fanali e fendinebbia. Inevitabile la denuncia contro ignoti. Il fatto avviene a poche ora di distanza dall’episodio avvenuto nel centralissimo parcheggio interrato di piazza Risorgimento, a ridosso del palazzo municipale: qui i malviventi erano entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì. Tre le auto smontate, tutte Audi, sempre con fanali e fendinebbia asportati. I proprietari, dopo essersi accorti dell’amara sorpresa, non avevano potuto fare altro che chiamare carabinieri e polizia locale.

Gualfrido Galimberti