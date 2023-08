Famiglie brianzole in rosso Le più indebitate d’Italia

di Alessandro Crisafulli

Le famiglie brianzole tra le più indebitate d’Italia. Peggio stanno quelle di Milano. È il quadro dell’indebitamento elaborato dall’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre. Le famiglie più in ‘’rosso’’ vivono nella provincia di Milano, con un debito medio di 35.342 euro (+5,1% rispetto al 2021), al secondo posto le famiglie di Monza-Brianza, con 31.984 euro (+3%) e al terzo posto quelle dell’area di Bolzano, con 31.483 euro (+5%). Appena fuori dal podio si piazza Roma, con un debito medio che ammonta a 30.851 euro (+2,8%) e quelle di Como, con 30.276 euro (+3,8%). I dati si riferiscono al 31 dicembre 2022 e certificano come l’importo medio dell’indebitamento per nucleo famigliare in Italia sia salito a 22.710 euro. I brianzoli hanno dunque circa 10mila euro di debiti in più rispetto alla media.

Uno scenario, questo, che per la Cgia potrebbe nascondere un altro rischio: la recrudescenza dell’usura a cui potrebbero essere esposte famiglie e commercianti. "Sebbene il numero delle denunce di questo reato alle forze dell’ordine sia da tempo in calo, non è da escludere che l’incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai che, da sempre, sono più disponibili di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili", spiegano gli artigiani di Mestre. Con il progressivo rallentamento dell’economia e il conseguente crollo dei prestiti bancari alle imprese avvenuto negli ultimi mesi, non è da escludere che sia in atto un ‘’avvicinamento’’ delle organizzazioni criminali verso le micro aziende a conduzione familiare come gli artigiani, i negozianti e tante partite Iva.

In Brianza, comunque, le associazioni di categoria sono molto attente al rischio. Apa Confartigianato, ad esempio, ha uno specifico Sportello Legalità attivo, "un punto di ascolto per gli imprenditori e, in generale, ai cittadini della provincia che si trovino in situazione di grave crisi finanziaria ed economica e che siano esposti, o siano già vittime, di usura, estorsione, racket", spiegano dall’Associazione. I dati della Cgia di Mestre arrivano dopo quelli relativi alla Camera Arbitrale di Milano: dal 2017 a oggi sono state depositate 1206 richieste di aiuto da parte di piccole imprese "sotto soglia", ex imprenditori e cittadini eccessivamente indebitati e in squilibrio economico e finanziario. Monza, con 202 domande depositate, detiene il secondo posto in Lombardia, anche in questo caso dopo il capoluogo di regione.