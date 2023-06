Famiglia Varisco, 3 Cavalieri e un Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica

Due Cavalieri e un Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica in famiglia. Mamma Teodolinda e due figli, Alessio e Chiara. La famiglia Varisco ha messo un altro tassello in una storia di impegno nella cultura, nell’arte, nel sociale. L’ultima della lista è stata Chiara Benedetta Rita Varisco (in foto con la mamma): autrice e pittrice, ha effettuato svariate pubblicazioni sulla simbolica, sull’arte e sugli ordini cavallereschi e dinastici custodite nelle maggiori biblioteche nazionali.

Inoltre, è Officer Distrettuale Referente per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo per il Distretto LION 108 Ib1, ha ricevuto la Progressive Melvin Jones Fellow da parte del Lions Clubs International Foundation per la sua attività verso i giovani. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per aver distribuito oltre quattromila copie della pubblicazione da lei curata sulla Costituzione in varie scuole italiane. A trasmetterle l’amore per la cultura la mamma Teodolinda Amalia, pittrice di vaglia ed ex insegnante, nominata pure lei Cavaliere (su proposta dello stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella). E il fratello Alessio, docente di religione, teologo, un esperto di arte sacra. E fondatore del Lions Club di Carate Brianza, già più giovane cavaliere d’Italia e nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito, è autore di decine di libri.

Dario Crippa