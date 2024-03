Falsi permessi di soggiorno su commissione

MONZA

di Stefania Totaro

"Saran era mio cliente e mi commissionava false dichiarazioni fiscali riguardanti cittadini stranieri perchè potessero presentare la domanda di permesso di soggiorno". Ad ammetterlo ieri in aula il commercialista L.S.S. di Legnano, chiamato testimoniare al processo al Tribunale di Monza per corruzione sul presunto business del rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, o la concessione del nulla osta per il ricongiungimento famigliare, a stranieri che non ne avevano i requisiti.

Il commercialista ha già patteggiato per questa vicenda che ora vede alla sbarra Alessandro De Domenico, luogotenente della Compagnia della Guardia di Finanza di Monza (che all’arresto risultava in aspettativa per problemi di salute), oltre a Giovanni Alongi, sovrintendente della polizia di Stato in servizio all’ufficio immigrazione del Commissariato di Greco Turro a Milano e due egiziani (il connazionale di Bernareggio Ibrahim Saran ritenuto il promotore del sodalizio criminoso è stato condannato con il rito abbreviato) che sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare nel gennaio 2019. Oltre al presunto traffico di permessi di soggiorno, De Domenico è anche imputato di altri episodi corruttivi. Come la presunta ‘bustarella’ ottenuta da una ristoratrice cinese che, secondo l’accusa, veniva avvertita dal finanziere dei controlli dei colleghi o il prosciutto regalato a Natale da un altro cinese di 39 anni residente a Carnate. Secondo la difesa del luogotenente non si tratta di corruzione ma di semplici rapporti di conoscenza e di stima reciproca, in alcuni casi diventati anche amicizie allargate anche alle rispettive famiglie. La pensano diversamente il pm della Procura di Monza Salvatore Bellomo e il maresciallo della Guardia di Finanza di Monza che ha svolto le indagini.

Un imprenditore delle slot machines sentito ieri ha sostenuto che aveva chiesto aiuto al finanziere, di cui gli avevano fatto il nome in quanto esperto in materia, perchè aveva scoperto che un concorrente stava violando la normativa e piazzava macchinette a sua insaputa sviando la clientela. Per il legale era stato legittimo l’intervento dell’imputato per ripristinare la legalità. Ma, secondo l’accusa, il luogotenente entrava nel merito dei controlli ed è da considerare un’anomalia e inoltre è emerso un incontro tra i due in cui l’imputato ha chiesto se vi fossero occhi indiscreti ed è avvenuto all’esterno dell’ufficio dell’imprenditore e non in caserma. "Per le slot ci è stato comandato di fare un controllo in un bar di Vimercate in seguito all’arrivo di un esposto", ha detto ai giudici un collega dell’imputato. Si torna in aula a luglio.