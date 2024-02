Fallimento Bames, l’ultima udienza attesa dal 2013

Undici anni di attesa da quando finirono in mezzo alla strada dopo il crac dell’azienda per cui lavoravano, ma la speranza, inossidabile a dispetto del tempo trascorso, "è che chi ha causato il disastro in Bames (ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola, chiusa nel 2013, ndr) paghi per quello che ha fatto". Alla sbarra per bancarotta fraudolenta fra proprietari e manager ci sono otto imputati: Vittorio Bartolini, Giuseppe Bartolini, Luca Bertazzini, Alessandro Di Nunzio, Riccardo Toscano, Angelo Interdonato, Salvatore Giugni, Cats Oozi. Il “disastro“ di cui parlano gli ex lavoratori sono i "danni economici, psicologici, morali e drammi familiari", pagati da 850 addetti sulla propria pelle, costretti a cambiare vita e per molti versi a rinunciarvi. Da aristocrazia operaia a precari senza i soldi per arrivare alla fine del mese. Un salto nel buio che nulla potrà cancellare. Ma oggi che c’è l’ultima udienza del processo, saranno come sempre fuori dal Tribunale di Monza "a chiedere ancora una volta giustizia". Stremati dall’attesa. Perché la battaglia nelle aule di giustizia è durata sette anni, con qualche amarezza.

A cominciare dalla "mancata testimonianza" di Gigi Redaelli, l’ex segretario della Fim-Cisl Brianza sempre al fianco dei suoi metalmeccanici, anche dopo la pensione, anche nella lunga e a volte frustrante esperienza giudiziaria. Perché per loro, i vecchi dipendenti estromessi, "la verità è tutta nelle carte" e ora sperano che entro l’anno lo confermino anche i giudici, "anche se non c’è pronuncia che potrà restituirci quel che abbiamo perso. E non c’è soltanto il posto di lavoro".

Barbara Calderola