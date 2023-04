Expo Brianza è tornata "Sarà l’edizione dei record"

+di Veronica Todaro

L’annuncio è comparso ieri mattina sui social e sul sito ufficiale della manifestazione: "Expo Brianza is back", il che significa che la mostra intercomunale dell’artigianato e del commercio più grande e longeva della Brianza torna e, come hanno scritto gli organizzatori, "questa volta torna per restare".

La 40esima edizione si terrà da 23 settembre all’1 ottobre, la macchina organizzativa è in moto tanto che si possono già richiedere informazioni e prenotazioni di stand via mail all’indirizzo [email protected] Un ritorno al passato e alla normalità dopo che a luglio dell’anno scorso il direttivo di Expo Brianza 2022 aveva dovuto annunciare il rinvio dell’evento: a causa della pandemia l’organizzazione si era vista costretta a sospendere l’annuale manifestazione, dopo 39 anni senza interruzioni. "Con l’inizio del 2022 abbiamo deciso comunque di ripartire con fiducia verso l’organizzazione della 40esima edizione – sottolineavano gli organizzatori –. Avremmo voluto condividere con voi questo ambizioso traguardo ma purtroppo, a causa dei numeri, sempre preoccupanti, dei contagi da coronavirus e di tutti i rischi associati, anche quest’anno siamo costretti a fermarci, decisione arrivata in via preventiva e precauzionale per tutti i clienti e tutti gli espositori". Nonostante le aziende avessero manifestato la volontà di prendere parte alla mostra, versando anche gli anticipi per la partecipazione, con oltre il 60 per cento delle presenze già registrate, quella che avrebbe dovuto essere la 40esima edizione di Expo Brianza, era stata sospesa. Una fiera che è un fiore all’occhiello non solo del territorio brianzolo ma in tutta la Lombardia, tanto che nel 2019, ultima esposizione prima dello stop forzato a causa del coronavirus, i numeri parlavano da soli: 120 aziende espositrici provenienti da tutta Italia, di cui il 60% operatori new entry, oltre 50mila visitatori, 6mila metri quadrati di area espositiva, 200 stand negli spazi allestiti da anni sulla Strada Nazionale dei Giovi nel territorio di Bovisio Masciago. Un segnale di ripresa che è anche l’obiettivo di Expo. L’edizione numero 40, che già nel 2020 avrebbe dovuto essere l’edizione dei record, è organizzata dai comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso, Varedo, Ceriano Laghetto, Barlassina e il Parco delle Groane, assieme alle tre associazioni di categoria: Cna del Lario e della Brianza, Confcommercio Seveso e Unione Artigiani della provincia di Milano e Monza.