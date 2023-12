Morta Eugenia Volpi, animatrice della vita culturale di Monza

Monza, 30 dicembre 2023 – Si è spenta nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 Eugenia Volpi, per 40 anni presidente di Upm, Università popolare monzese, l'associazione più antica di Monza dal 1901 e la seconda più antica d'Italia. Era entrata nell'associazione nei primi anni '80, stimolata dal marito, il poeta monzese Augusto Arrigoni.

“Era intellettualmente curiosa, vivace, una grande organizzatrice - la ricorda Valeriana Maspero che da giugno 2023 ha preso il testimone alla presidenza - affascinava tutti con la sua disinvoltura nel rapportarsi ai soci, come ai cattedratici".

Infatti fece crescere l'associazione che nel 2000 raggiunse i 1000 soci (600 pre Covid e oggi 400) e questo le portò il Giovannino d'oro, nel 2009, massimo riconoscimento monzese. Promosse la cultura a Monza in tutte le sue forme.

Portò in città il figlio di Salvatore Quasimodo, organizzò corsi di cultura generale con Francesco Alberoni, corsi di gastronomia con Vincenzo Bonassini e Gualtiero Marchesi, e poi sul paranormale, sullo stile Romanico in Lombardia e sull'Islam, mentre le migrazioni in Italia erano ancora agli albori.

Eugenia Volpi era una grande amante di Monza e fece dell'associazione che presiedeva una sorta di casa editrice per dare visibilità alla città, con la pubblicazione del volume sulle chiese storiche di Monza, da Santa Maria in strada, San Pietro Martiere, la cappella della Villa reale, la chiesa della Monaca di Monza. Fece pubblicare anche la storia dell'Upm, scritta da Giuseppe Maria Longoni.

"Ma la sua passione - ricorda la professoressa Maspero - era organizzare viaggi culturali, per i suoi soci che con lei hanno girato tutta l'Europa e l'Asia, fino in Cina".

Aveva una mente aperta alle novità e aveva capito che inglese e informatica erano le chiavi del futuro immediato: da qui l'attivazione di appositi corsi. Le esequie funebri verranno celebrate martedì 2, alle 15.30, nella chiesa di San Biagio a Monza.