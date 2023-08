Estorsione a Vimercate: Una trappola per l'estorsore Voleva Soldi da un Benefattore

di Barbara Calderola

Si è presentato all’appuntamento trappola ed è finito in manette.

Guai seri per il 51enne pizzicato dai carabinieri di Vimercate con le banconote dell’estorsione ancora in mano.

L’uomo aveva minacciato un 72enne della zona di rivelare alla famiglia gli aiuti economici che il pensionato aveva prestato a conoscenti in difficoltà. L’anziano, spaventato dal fatto che il pregiudicato conoscesse tanti dettagli della sua vita, era andato dritto in caserma per sporgere denuncia e chiedere aiuto.

"Mia moglie sa tutto, le ho raccontato da tempo il mio gesto di solidarietà, sotto questo punto di vista non ho paura di nulla - ha raccontato ai militari - ma ora temo per la nostra incolumità, mia e dei miei parenti.

Non capisco come sia venuto a conoscenza dei fatti". Immediatamente è stato messo a punto il piano per cogliere il malvivente in flagrante. La vittima ha accettato di presentarsi all’appuntamento, chiesto con insistenza dall’altro.

L’indagine ha ricostruito il pressing sul 72enne all’inizio contattato per telefono dal ricattatore.

Durante il primo colloquio il 51enne aveva chiesto un chiarimento e poi aveva inviato alcuni messaggini per spiegare all’interlocutore che lo faceva per tutelare la sua privacy.

Alla fine aveva rivelato di essere a conoscenza del fatto che in passato avesse offerto sostegno a una donna e l’aveva minacciato di rivelare tutto alla coniuge, ignorando che il marito l’avesse già informata dell’episodio. Alla fine, secondo gli accordi, i due si sono ritrovati faccia a faccia davanti al bancomat nella galleria di un centro commerciale della zona.

Camuffati fra i clienti, i carabinieri, pronti a intervenire.

A quel punto l’uomo ha provato a monetizzare: 500 euro subito per il suo silenzio, 5mila in un secondo momento tramite bonifico, e infine l’aiuto fisso per acquistare una casa.

L’anziano ha finto di assecondarlo e ha prelevato la prima tranche di denaro dalla cassa self-service, 250 euro, e l’ha consegnato.

Così è scattato il blitz e il malfattore è finito in manette.

Il fermo è già stato convalidato, per lui che ha precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti il giudice ha disposto i domiciliari.

L’estorsione a suo carico è aggravata dal fatto di aver tentato il colpo contro un ultrasessantacinquenne.