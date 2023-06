Estate in piazza, otto date per fare festa

Otto date per riportare la gente in piazza tra spettacoli, bancarelle, gonfiabili, negozi aperti senza scordare la solidarietà. Prende il via questa sera Estate in piazza, la manifestazione organizzata dall’assessorato al Servizi ricreativi e culturali in collaborazione con l’associazione Nuova Varedo shopping, che per tutto il mese di giugno promette un calendario ricco e per tutti i gusti. Le vie della Valera e del centro si trasformeranno di volta in volta in pista da ballo, dj set, palco per cabaret e comici. Ad aprire la manifestazione il concerto di The Funky machine alla Valera: viale Brianza alle 19 verrà chiuso nella zona di piazza Nazioni Unite, per ospitare esibizioni, spettacoli, gonfiabili e bancarelle. E così ogni giovedì fino al 29 giugno. Non da meno in centro a Varedo, dove si fa il bis già domani sera e ogni venerdì fino al 30 giugno, quando piazza della Pace ospiterà Replica, Rock ‘n’ Movies Tribute Band. Il clima festoso però farà da cornice anche alla beneficenza: domani sera la pasticceria Pertusini di via Umberto I organizza una cena dedicata all’Emilia Romagna e la vendita di magliette dedicate. Il ricavato sarà devoluto al comune di Sarsina, Per informazioni e prenotazioni: tel. 0362.580423.

Veronica Todaro