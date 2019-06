Monza, 28 giugno 2019 - Esselunga, presente a Monza e in Brianza con 11 negozi, ricerca personale per il potenziamento territoriale dell’organico. Le opportunità sono numerose e coinvolgono i negozi sia di Monza sia della provincia. La catena di supermercati è interessata ad assumere un addetto al servizio sorveglianza, un caporeparto parafarmacia, un farmacista, un allievo responsabile Bar Atlantic e un barista, 2 coiffeur Esserbella. Per altri due candidati è previsto il programma specialisti Bar Atlantic e specialisti reparti freschi.

Per registrare la propria candidatura è possibile consultare la sezione Lavora con noi sul sito www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage/lavora-con-noi/negozio.html. Esselunga è una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione. La sua storia inizia nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia; oggi, attraverso una rete di oltre 150 superstore e supermarket, il gruppo è presente in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio e può contare sul quotidiano impegno di 24mila dipendenti. Esselunga ha già annunciato il prossimo Job Day, finalizzato alla ricerca e selezione di personale: l’8 ottobre a Milano. Le candidature saranno aperte a partire dal 19 agosto.