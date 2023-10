Esposto alla Banca europea: "Il progetto è cambiato. Bloccate i fondi all’autostrada"

"Con la tratta D breve Pedemontana ha modificato il progetto originale finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti che ora dovrebbe revocare il finanziamento".

È questa la sintesi della posizione di un nutrito gruppo di comitati, associazioni ambientaliste e liste civiche brianzole, che è stata formalizzata in una lettera inviata alla Bei in questi giorni. Non è la prima volta che i movimenti contrari al completamento di Pedemontana si rivolgono a Bei, ma questa volta utilizzano la forma della segnalazione-esposto in cui si chiede una verifica approfondita "che tenga conto della risposta del 26 giugno 2023 della vicepresidente Bei, Gelsomina Vigliotti, ai quesiti sollevati dalla parlamentare Eleonora Evi dell’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana (AVS)".

La domanda della parlamentare puntava a capire se, a fronte della modifica progettuale denominata D breve che altera la configurazione complessiva e originale dell’autostrada composta dalle tratte B2, C e D, la società concessionaria (Cal) potesse continuare a beneficiare del finanziamento da 550 milioni accordato dall’organismo europeo per le tratte B2 e C. La risposta della vicepresidente di Bei – spiegano in una nota i rappresentanti dei diversi sodalizi contrari alla nuova autostrada, da Meda a Seveso, da Desio a Lissone, da Arcore a Lesmo – era stata piuttosto chiara e, oltre a richiamare l’obbligo esistente negli accordi tra Cal e Autostrada Pedemontana, aveva aggiunto "Qualsiasi modifica al layout della tratta D si qualificherebbe come una modifica della concessione soggetta al previo consenso dei finanziatori. Pertanto, la Banca mantiene il diritto di accettare o rifiutare una modifica al layout originale della sezione D, anche se la sezione D non rientra nell’ambito del finanziamento Bei". Serve quindi l’assenso di Bei e, sempre la vicepresidente aggiungeva: "Per chiarezza, il concessionario non ha mai presentato alla Banca una richiesta di modifica del tracciato della Sezione D rispetto a quanto previsto nell’accordo di concessione".

Di qui la richiesta dei gruppi ambientalisti, affinché la Banca europea riveda la sua posizione alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, elencato analiticamente nella lettera inviata alla sede dell’organismo europeo in Lussemburgo. La lettera inviata dai rappresentanti del fronte del no si conclude con due richieste: "Se il finanziamento concesso sia o meno compatibile con la nuova configurazione assunta dall’intero tracciato autostradale che si vuole completare" e "quali sono le condizioni sospensive che devono essere soddisfatte per l’erogazione del finanziamento da parte del pool di finanziatori".