Esploratori della natura e della musica

Le sonorità più sperimentali del rock, la rabbia del punk e l’energia del funk che incontra la psichedelia. E poi una serata dedicata alla montagna e alle immagini, per raccontare l’avventura e celebrare lo spirito dell’esplorazione attraverso una storia che è una vera e propria lettera d’amore all’alpinismo. Sono i concerti e le iniziative che animeranno il Bloom di via Curiel. Le luci nel centro multiculturale mezzaghese si accenderanno giovedì con la rassegna “Fra Terra e Cielo - Cinema e montagna“: alle 20.30 verrà proiettato il documentario “The Sanctity of Space“ di Renan Ozturk e Freddie Wilkinson, traversata delle vette dell’Alaska sulle orme del leggendario esploratore Brad Washburn, il più grande fotografo aereo di montagna di tutti i tempi, che penzolando dal portellone degli aerei ha volato sopra catene montuose scattando immagini uniche. A commentare il film in sala ci sarà l’alpinista, giornalista e fotografo Umberto Isman, che ne discuterà assieme a Saul Stucchi. Gli amplificatori del Bloom si attiveranno invece venerdì alle 21 per “In the Mouth of Fuzz“, concerto all’insegna del rock più sperimentale con Satori Junk, Tropic Santos, Abissi e Ultracombo. Biglietto d’ingresso 10 euro. Sabato alle 21.30 festa per “Vibe Check“, il nuovo singolo dei Martini Police (nella foto a sinistra) con il loro funk-rock psichedelico.

Suoneranno anche gli Aso, quartetto che propone uno shoegaze fatto di reverberi e bassi distorti, e i Dellacasa Maldive, band che miscela elettronica e psichedelia, disco funk e garage, tra melodie di presa immediata e ritmiche coinvolgenti. Ad arricchire il tutto i dj-set di italo-disco di Mille Punti. Ingresso libero. Domenica, infine, festival punk-rock dalle 21 con il “MayDay Punk Rock Party“: ci saranno i Wasei, che presenteranno i pezzi del loro nuovo disco intitolato “Vulgar Misplay of Burkett“, tra punk, hardcore melodico e tocchi pop. Con loro i livornesi 7 Years (nella foto a destra), veterani della scena punk italiana, freschi di uscita del disco “Missing Empathy“, e il pop-punk dei Mega. Ingresso libero.

Fabio Luongo