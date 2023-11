Esame di riparazione. Rinasce piazza Cadorna

Il braccio meccanico che sembra mordere i muri della vecchia scuola ha dato il via ai lavori di riqualificazione dell’area di piazza Cadorna: un maxi progetto da 3,7 milioni di euro che comprende nuovi spazi verdi, una struttura per il cohousing sociale e un parcheggio sotterraneo. Si parte dall’abbattimento del vecchio edificio scolastico risalente agli anni ’70 e dismesso ormai da un decennio. Proprio al posto di quell’edificio sarà realizzata la struttura di cohousing sociale da destinare temporaneamente alle persone in difficoltà in base alle esigenze riscontrate sul territorio, oltre a un parcheggio coperto, un giardino pensile e piste ciclabili connesse alla rete cittadina. I lavori sono appaltati dalla Cuc di Rho per conto del Comune di Solaro dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico di 3,7 milioni di euro.

L’intervento di rigenerazione di piazza Cadorna si svolgerà in fasi differenti, con durata prevista dei lavori di circa 8 mesi. La prima fase riguarderà l’ultimo tratto di via San Paolo e piazza Cadorna, nella quale saranno realizzate anche opere utili alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici con una pavimentazione di ultima generazione e la creazione di uno spazio con panchine e alberature. Durante tutta la fase di cantierizzazione della prima fase, piazza Cadorna sarà chiusa al traffico garantendo l’accesso ai soli residenti ed altrettanto sarà garantito l’accesso pedonale alla struttura del Polo di Comunità Regina Elena per tutti i servizi e le attività programmate, mentre su via San Pietro sarà attivato un senso unico in direzione sud sino all’incrocio con via San Francesco. La seconda fase, invece, partirà nella seconda parte del 2024 e riguarderà il rifacimento di via Per Limbiate.

"Dopo il restauro della storica scuola Regina Elena e la contestuale apertura del Polo di Comunità con la sede della biblioteca civica – spiega la sindaca Nilde Moretti – qui arriveranno nuovi giardini, una struttura di accoglienza temporanea per categorie fragili e servizi per la popolazione, come una nuova autorimessa". "Se l’ufficio tecnico non avesse ottenuto un così alto gradimento nella classifica del bando PinquA (il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) – puntualizza la sindaca – come Comune non avremmo mai avuto le risorse necessarie a rigenerare la zona. E invece avremo una nuova area a basso impatto ambientale e paesaggistico, una futura agorà a disposizione di Solaro e dei solaresi".