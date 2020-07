Monza, 13 luglio 2020 - Una droga pericolosissima. Nelle sue varianti, in grado di “regalalare” - si fa per dire - uno stato di euforia ed eccitazione potentissimi a chi la assume.

Ma anche arresti cardiaci, ictus, morte. Parecchie le star, anche straniere, che ci hanno lasciato le penne assumendola. A Monza pare non se ne vedesse graccia da più di un anno. Ora, gli agenti della Questura di Monza ne hanno sequestrati oltre duecento grammi. Abbastanza puri, dicono gli esperti, tanto che una volta tagliati e immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare all’incirca un guadagno di diecimila euro agli spacciatori.

La scoperta , preoccupante, è arrivata quasi per caso, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia sono stati chiamati a intervenire per una violenta lite in corso fra alcuni extracomunitari nella zona all’angolo fra via Campini e via Degli Artigianelli. La lite era nata per il furto di una bicicletta, i poliziotti arrivano e bloccano il poresunto responsabile: si tratta di un marocchino di 29 anni, senza permesso di soggiorno, né fissa dimora, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per questioni di droga. Gravato da un obbligo di firma in Questura per un presedente reato.

E gli agenti notano uno strano nervosismo nel nordafricano, che viene caricato in macchina e accompagnato in caserma. A destare interesse in particolare è il suo zainetto: al suo interno, in una busta di cellophane, gli agenti trovano due panetti a forma di saponetta e di colore marrone del peso complessivo di 230 grammi. Il narcotest dà una risposta chiara: si tratta di eroina e dalla modalità di presentazione della sostanza, totalmente cristallizzata, si tratta presumibilmente di speedball.

Una dose tagliata al 30% può arrivare al prezzo di 30 euro (meno costosa e più conveniente dunque della cocaina). Sul mercato, può fruttare fino a 10mila euro. La bicicletta rubata, del valore di 2.100 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Lo spacciatore è stato arrestato.



© Riproduzione riservata