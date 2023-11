Erba scende in campo con settecento cartelli: chiedete aiuto

Quasi 700 cartelli esposti in tutti i luoghi della città di Erba, dai negozi al Comune, ma anche scuole, stazione ferroviaria e fermate dei pullman, con lo stesso messaggio: il numero 1522 antiviolenza in evidenza, e sottotitoli in tante lingue per raggiungere ogni donna che ne abbia necessità. Cartelli che il Comune di Erba, nell’iniziativa presentata ieri e realizzata in collaborazione con il Rotary club Erba Laghi, chiederà di lasciare per tutto l’anno, e non solo in occasione del 25 novembre, la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Un progetto che diventa ancora più attuale all’indomani dell’aggressione con l’acido avvenuta in via Pontida nel primo pomeriggio di martedì. Inoltre, tra le tante iniziative della "settimana del rispetto", venerdì 24 alle 20.30 al Teatro Excelsior è in programma lo spettacolo "La musica che cambia il mondo", e sabato mattina alle 10, in vari luoghi del territorio, il flash mob Respect con musiche di Aretha Franklin.