Emergenza nelle case di riposo Personale ridotto all’osso

di Alessandro Crisafulli

È emergenza occupazione nelle case di riposo. In Brianza, come nel resto della Lombardia, mediamente mancano quasi 200 ausiliari socio-assistenziali, un centinaio di operatori socio-sanitari e altrettanti infermieri. Ecco perché partirà nel mese di aprile un corso per ausiliario socio-assistenziale nell’ambito del progetto “Nuova linfa alla professionalità delle strutture per anziani“. Un percorso elaborato per consentire l’inserimento lavorativo nelle strutture socio-sanitarie di personale qualificato, formato e in possesso di competenze teoriche e pratiche per un inserimento immediato. Grazie al contributo dell’Associazione residenze sanitarie assistenziali di Monza e Brianza e della Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza, il corso avrà per i partecipanti un costo agevolato di 500 euro. Il presidente di Arsa, Davide La Greca, spiega come "i concreti contributi di carattere economico permettano di offrire un costo agevolato rispetto al valore di mercato di circa 1.800 euro.

Questo consentirà anche a chi è privo di lavoro di accedere al corso e di avere una reale possibilità occupazionale in ambito socio-sanitario, nella fattispecie in una delle Rsa associate, le quali erogano servizi qualificati di assistenza e cura a favore degli anziani non autosufficienti, affetti da patologie dell’età geriatrica". Condividendo l’urgenza occupazionale e formativa per i profili Asa e la necessità di agevolare la partecipazione ai corsi anche a persone in difficoltà economica e in possesso del titolo di licenza media, è stata costruita la partnership tra ARSA e il Consorzio Desio-Brianza, in qualità di ente pubblico accreditato per la formazione professionale e i servizi al lavoro. Alfonso Galbusera, direttore generale di Codebri, esprime la sua soddisfazione "nel vedere realizzata questa iniziativa, come un piccolo esempio di integrazione e contaminazione tra mondi diversi che alleandosi possono creare un valore aggiunto per la collettività".

Il corso di formazione da 800 ore, sarà organizzato a beneficio di 20 partecipanti e rilascerà la qualifica regionale, titolo immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Per partecipare al corso bisogna essere maggiorenni, in possesso di licenza media e in caso di cittadini stranieri la traduzione del titolo di studio conseguito all’estero. L’iscrizione al corso prevede un colloquio e il superamento del test di lingua italiana per i cittadini stranieri.