Emergenza giovani Il colonnello in prima linea "Le sanzioni non bastano Qui servono i valori"

di Dario Crippa Un dramma, un caso spinoso. Un ragazzo che muore in un tragico incidente mentre corre sulla sua motocicletta, un raduno non autorizzato, lo spettro forse di gare clandestine. Moto che si ritrovano a sgasare e correre davanti a un folto pubblico di coetanei arrivati da mezza Lombardia. È una grande emergenza quella con cui si trovano a misurarsi la società civile, le istituzioni, la scuola, dopo il tragico incidente che domenica pomeriggio ha portato alla morte di un ragazzo di 16 anni, Christian Donzello di Monza, e al ferimento di un amico di 18 anni con cui si stava forse esibendo assieme ad almeno 40 moto nella zona industriale di Biassono. Il colonnello Gianfilippo Simoniello, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, non si tira indietro. "C’è un ragazzo deceduto e c’è un tema delicatissimo a proposito della natura di quanto accaduto da vagliare. Ci stiamo lavorando con la Procura di Monza per fare piena luce". Gara clandestina o (solo) raduno non autorizzato? "Nel primo caso oltre al fatto sociale ci sarebbe un reato con delle responsabilità da accertare a carico degli organizzatori: un tema che stiamo sviluppando". Alle spalle dell’inchiesta, c’è però un allarme sociale? "Come genitore oltre che come carabiniere, c’è senza...