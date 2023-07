Emergenza gioco d’azzardo "Qui nessuno rispetta le regole"

di Dario Crippa

Nel 2023 l’azzardo legale ha fatturato 136,115 miliardi, la più grande impresa non produttiva del Paese. Il giocato telematico ha superato i 73 miliardi. In Brianza, si sono giocati oltre 266milioni di euro. Solo a Monza, 31 milioni 542mila 464 euro. Ogni citadinoi monzese, neonati compresi, ha giocato 1.138,18 euro. Il gioco d’azzardo, dopo il vuoto di dati durante il Covid (ma è continuato online) è ripreso alla grande e i patiti del gioco si sono riattaccati alle macchinette, slot soprattutto, ma anche scommesse, lotto, lotterie, gratta e vinci.

Eppure Monza avrebbe come faro il primo regolamento della provincia, preso ad esempio da chi intende battersi seriamente contro la ludopatia e il gioco d’accardo patologico. Se ne è palrato l’altra sera, quando in Consiglio comunale è stata presentata un’interpellanza dal titolo inequivocabile: “Il Regolamento per la prevenzione e il controllo del gioco d’azzardo patologico: perché non viene più applicato?",

A firmarla, la lista civica “Noi con Dario Allevi”, sotto la cui Giunta era stato approvato nel 2018 quel regolamento.

Votato "il 13 giugno del 2018 e subito approvato, ma "a causa dell’epidemia di Covid19 e per i ben noti motivi legati alla chiusura di tantissime attività, l’applicazione del regolamento era stata forzatamente rallentata". Con l’indediamento della nuova amministrazione, però, "le soluzioni al gioco d’azzardo patologico sembrano essere state accantonate" nonostante nel frattempo nelle altre città della provincia "si è preso a modello e (a volte proprio si ricopiava) il regolamento del Comune di Monza". E adesso? "Gli ultimi dati riportati dall’ Agenzia delle Dogane ed aggiornati al dicembre 2022 restituiscono un quadro della città ancora più preoccupante di quanto ci si potesse aspettare dopo il Covid: il giocato procapite è pari a 1.138,18 euro all’anno, su un giocato complessivo di 117.212.363,19 euro". Lo scorso maggio, per quattro giorni, si è anche svolto un convegno promosso dall’Ats Brianza sul tema “Insieme contro l’azzardo” (strategie, metodi, strumenti ed azioni in corso per proteggere il territorio) "a cui - dice sempre la lista di Allevi - sono stati invitati i rappresentanti delle Istituzioni locali, oltre ai tecnici degli Uffici di piano e agli operatori della polizia locale della Provincia di Monza e Brianza: obiettivo, "condividere strumenti di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico in tutte le sue forme a causa del suo significativo aumento dopo la pandemia". Durante il corso è stata portata la testimonianza di numerosi amministratori locali brianzoli, "che hanno messo in luce l’importanza del regolamento adottato dai loro consigli

comunali per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico". Eppure - la denuncia - "il comune di Monza, seppur presente, non ha nemmeno nominato il proprio regolamento né la possibilità di applicarlo".

Recita l’interpellanza: "Si chiede come mai né il sindaco ne gli assessori competenti abbiano ad oggi ancora sollecitato gli uffici all’applicazione del suddetto Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, è diventato legge per la città di Monza". E si aggiunge la richiesta al sindaco "di un’ordinanza, in sostituzione di quella precedente giudicata troppo severa da parte del Consiglio di Stato, che riordini gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco cosi come avviene in quasi tutti i comuni della Brianza". Infine, si sollecita "la sensibilizzazione degli agenti della polizia locale ad effettuare controlli nelle sale gioco e a sfruttare l’applicazione SMART messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane per il controllo a distanza delle Slot con il fine di prevenire inserimenti della criminalità organizzata".