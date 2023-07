Educatori nelle strade Desio potenzia i servizi per cercare di rispondere all’emergenza giovani

di Alessandro Crisafulli

Un rilancio dell’educativa di strada, per andare sempre più a incontrare adolescenti e giovani nei loro luoghi di ritrovo, intercettarne i bisogni e dare loro opportunità di mettersi in gioco in maniera positiva e propositiva. Per porre un argine al disagio giovanile, che sempre più spesso sfocia in fenomeni preoccupanti, tra vandalismi, schiamazzi, baby gang.

È questa una delle azioni chiave del restyling dell’Hub Desio Giovani. Obiettivo: offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante.

Il servizio comunale di politiche giovanili che si occupa di orientamento e partecipazione, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 13 e i 35 anni, intende infatti favorire l’incontro, la socializzazione e la valorizzazione delle proprie competenze e risorse.

"Hub Desio Giovani è una proposta importante e di grande valenza strategica per i giovani della nostra città – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Civiero – sia per far fronte alle esigenze di aggregazione e crescita personale delle nuove generazioni che affronta sfide mai vissute prima, sia per le attività che consentono ai ragazzi di divertirsi, integrarsi, scoprire i propri talenti e le proprie attitudini".

Il Comune di Desio ha attivato lo Spazio Hub Desio Giovani, con sede in via Lampugnani 68, nell’ambito di una specifica convenzione siglata con il Consorzio EX.it. Si tratta di un progetto di promozione del protagonismo giovanile, in cui si svolgono diverse attività, finalizzate alla creazione di occasioni, nonché all’accrescimento, del senso di co-responsabilità fra giovani e adulti. Il progetto si articola su 4 macroaree interconnesse: orientamento (in collegamento con le scuole e lo sportello lavoro), cittadinanza attiva e protagonismo giovanile (con percorsi di Pcto, progetti di educazione tra pari, promozione di attività culturali ed educazione ai media), networking e progettazione sociale ed educativa territoriale di comunità, cioè la pianificazione di uscite sul territorio per incontrare quei giovani che difficilmente accedono in maniera spontanea ai servizi. "L’educativa territoriale – spiega il Comune – opera per le vie della città, intende favorire, attraverso la socializzazione nei luoghi di aggregazione spontanea, l’emersione di bisogni individuali e di gruppo, implementando percorsi di promozione dell’agio e di uno stile di vita sano e consapevole. Tale azione è finalizzata a costruire una relazione significativa tra i giovani e gli educatori, anche attraverso l’organizzazione di iniziative co-progettate e volte a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio". Nel dettaglio, l’educativa di strada prevede una squadra di 4 operatori, due escono su strade e piazze in orario pomeridiano e serale due volte la settimana per parlare ed indirizzare i ragazzi verso l’Hub, coinvolgendoli in progetti di cittadinanza attiva o altro. Ora saranno potenziati giorni e orari.

Uno strumento per veicolare informazioni importanti, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio, promuovere processi di autonomia personale e di gruppo ed inclusione sociale, e facilitare l’accesso ai servizi territoriali.

Negli ultimi 10 mesi sono circa 500 i giovani coinvolti nelle attività di Hub, 50 dei quali con l’educativa di strada.