Edilizia sospetta, bufera a Usmate Opposizione sul piede di guerra

di Barbara Calderola

Un consiglio urgente, un’interpellanza e una commissione di inchiesta. L’opposizione vuole vedere chiaro "nelle pratiche edilizie sospette" che scuotono Usmate Velate da fine giugno, "due visite della guardia di finanza in pochi giorni e 30 dossier – permessi a costruire – finiti sotto la lente degli investigatori, qui intorno non è mai successo niente del genere. Il sindaco Lisa Mandelli chiarisca al più presto in aula", avevano chiesto gli esponenti della Lega Stefano Vimercati, Cristina Ghezzi, Valeria Mariani e Vanessa Amati e Rodolfo Biella di Cambiamo insieme dopo il blitz delle fiamme gialle in Municipio. Il Comune ha convocato la seduta per stasera alle 20.30. "La situazione per noi è preoccupante - spiegano i gruppi, al loro fianco anche l’ex candidato sindaco Daniele Ripamonti -. Le indagini gettano un’ombra inquietante sull’attività dell’Ufficio tecnico con deleghe all’urbanistica e all’edilizia privata nelle mani dello stesso sindaco". "Dopo i fatti abbiamo subito ufficializzato la richiesta di chiarimenti - aggiungono -. Non è ammissibile che nelle nostre funzioni di indirizzo e controllo siamo venuti a conoscenza dell’inchiesta dalla stampa. Sono mancati trasparenza e rispetto dei ruoli, questa vicenda non può essere trattata come fosse una cosa privata. Siamo in contatto con chi di competenza per avere, nella nostra funzione, accesso ai documenti della Procura ora secretati al Protocollo". "Intanto l’ufficio al centro della bufera è bloccato, il dipendente indagato è stato spostato, ma il rischio paralisi è concreto. Speriamo che l’amministrazione sia in grado di fornire un quadro senza ombre vista l’estrema gravità delle contestazioni. Per la nascita della commissione servono i voti della maggioranza: vedremo cosa sceglieranno di fare". Mandelli subito dopo il terremoto aveva assicurato "massima collaborazione alla Procura per difendere l’esclusivo interesse della collettività, il Comune è parte lesa" e si era messa a disposizione dei magistrati. "Succede tutto un mese dopo l’approvazione del nuovo Piano di governo del Territorio - conclude Ripamonti - la matassa potrebbe essere più intricata di quanto non appaia". Intanto, l’amministrazione ha fatto sapere che proseguirà applicando al personale il Codice di comportamento che già contiene i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che "i dipendenti pubblici sono tenuti a osservare al lavoro".