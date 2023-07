Ecomostro chiavi in mano Arriva la nuova proprietà

di Stefania Totaro

L’Area Nord con l’ecomostro dell’hotel incompiuto ha ufficialmente un nuovo proprietario. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale di Villasanta, dopo che a fine giugno sono state perfezionate le procedure per il trasferimento degli immobili del fallimento della società Villasanta Village a favore della società Le Residenze di Monza che ha acquistato l’area all’asta giudiziaria, probabilmente per realizzare una struttura per anziani. Un’operazione che arriva 7 anni dopo la prima asta e che riapre per quest’area inattiva di Villasanta la prospettiva di un recupero e di una nuova vita all’interno del tessuto urbano cittadino, sulla base delle destinazioni d’uso stabilite dal Pgt di Villasanta, ovvero "servizi con consumo di suolo" per soddisfare i bisogni della cittadinanza. "Questa operazione è un successo per la nostra Amministrazione, alla faccia di chi ha sostenuto per anni e senza prove che l’area non avrebbe mai generato alcun interesse con la destinazione d’uso stabilita – commenta Carlo Sormani, assessore all’Urbanistica del Comune di Villasanta –. Abbiamo fatto bene a non piegarci alle scorciatoie e alle proposte puramente speculative, magari più comode ma di minor tutela per il territorio e per i cittadini. Una considerazione in più – conclude l’assessore Sormani riferendosi ad altre vicende ancora irrisolte –: quando le curatele fallimentari collaborano, pur faticosamente, con gli enti pubblici anziché considerarli avversari, si possono raggiungere risultati rilevanti nell’interesse di tutte le parti in causa".