Ecco l’hub delle associazioni. Il cantiere partirà in primavera

"Con questa progettualità guardiamo al futuro per realizzare uno spazio che sia al servizio delle associazioni e che permetta di dare ancora più valore alle molteplici iniziative ospitate nella nostra città". Il sindaco Marco Citterio commenta così la pubblicazione della gara pubblica per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo spazio polifunzionale. Le imprese interessate potranno presentare la domanda entro il 29 gennaio: se non si verificheranno intoppi nell’iter burocratico, il cantiere in via Massimo D’Azeglio potrà partire già in primavera per un costo di circa 3 milioni. A luglio la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo e anche individuato l’area ideale nel terreno, già di proprietà comunale, situato a fianco dell’area mercatale e in prossimità di numerosi servizi scolastici, sportivi e sociosasnitari. Con altre due caratteristiche essenziali: area collegata al centro cittadino da una pista ciclabile e dotata di numerosi parcheggi. La volontà è quella di edificare una struttura con una sala polifunzionale (dotata di palco) in grado di contenere fino a 460 persone. Un ambiente che si può anche suddividere in più spazi insonorizzati, in base alle necessità, per garantire anche lo svolgimento di più iniziative contemporaneamente. Lo spazio polifunzionale sarà dotato anche di area ristoro e bar. "Lo spazio – commenta Giacomo Crippa, assessore ai lavori pubblici – nasce con la prospettiva di essere un luogo di incontro, di dialogo, di divertimento, di svago e di riflessione in maniera trasversale. La struttura sarà Nzeb (acronimo di Nearly Zero Energy Building), ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica e doterà la città di un edificio strategico, funzionale anche a finalità di protezione civile". Oltre all’edificazione dell’edificio e alla sua qualità architettonica e impiantistica, però, l’amministrazione comunale ha voluto riservare una particolare attenzione anche agli spazi esterni. Sul lato nord è previsto, infatti, un ampio spiazzo utile per ospitare le iniziative all’aperto durante la stagione estiva. Sarà inoltre creato un camminamento pedonale adiacente al percorso della pista ciclabile, per collegare fisicamente il nuovo centro alla piazza e mantenere una sinergia col tessuto urbano esistente.

Gualfrido Galimberti