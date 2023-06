Ecco la nuova giunta Il sindaco concede il bis a quattro assessori su 7 "Faremo passi in avanti"

di Gualfrido Galimberti

A pochi giorni dal consiglio comunale di insediamento, il sindaco Alberto Rossi presenta la nuova squadra degli assessori: per il suo secondo mandato è un mix tra continuità e nuovi innesti, visto che sono confermati quattro componenti su sette. Clima di massima armonia, facilitato dall’ampio successo elettorale (Rossi ha ottenuto 2 voti su 3). Vicesindaco nei prossimi cinque anni sarà William Viganò, che avrà compiti diversi rispetto al passato: continuerà a occuparsi di Sicurezza e Protezione civile, ma sostituisce la delega al Bilancio con quella a Lavori pubblici e Patrimonio, nonché quella alle Società partecipate che è stata la più spinosa negli ultimi cinque anni per via dell’aggregazione industriale tra Aeb e A2A. In Giunta c’è ancora Laura Capelli: sarà ancora assessore alle Politiche sociali, Politiche per la famiglia, per la casa e per la salute. Deleghe confermate anche per Federica Perelli (Pubblica istruzione, Cultura, Biblioteca), mentre Giuseppe Borgonovo avrà nuovi incarichi: non più Lavori pubblici, bensì Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Viabilità, Parcheggi. Tre i nuovi ingressi. Paolo Cazzaniga (vicepresidente della sezione seregnese dell’Associazione italiana arbitri) ha l’incarico per lo Sport e i Rapporti con i quartieri. Elena Galbiati, molto conosciuta sul territorio in virtù del suo impegno sociale e nelle associazioni, si occuperà di Sviluppo economico, Politiche produttive e del lavoro, Smart City, Trasparenza, Innovazione digitale. In Giunta, infine, anche Bruno Saverio Giuseppe Sforna. Ha la delega al Bilancio, oltre che alle Politiche ambientali, Mobilità e Trasporti, Politiche giovanili: lavora nell’area Bilancio e Risorse finanziarie di Regione Lombardia.

Della squadra non fanno più parte l’ex vicesindaco Roberto Marini (aveva la delega alle Società partecipate), Claudio Vergani (Edilizia privata) e Ivana Mariani (Commercio e Attività produttive). "Hanno svolto un gran lavoro – ha affermato il sindaco –, i risultati sono evidenti. Credo che tutta la collettività debba esprimere gratitudine. Noi però abbiamo anche il dovere di guardare avanti. I nuovi innesti sono di qualità: la squadra di Giunta, frutto di attente valutazioni, consentirà alla città di fare un ulteriore passo avanti".