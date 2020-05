Seregno (Monza e Brianza), 4 maggio 2020 - L’hanno chiamata "Il Traversone". Un nome iconico per una birra importante, non solo per la gradazione ma anche perché è dedicata a uno dei simboli della passione italiana per il calcio, la voce inconfondibile che ha raccontato e commentato tante partite e in particolare, per quasi vent’anni, quelle della Nazionale azzurra. Per lanciarla come si deve hanno pensato pure a un divertente video con protagonisti alcuni ex del pallone, a cui già sono state intitolate altre produzioni della "Bomber Series".

E’ nata a Seregno, dalle sapienti mani dei mastri birrai del birrificio artigianale Railroad Brewing Co la birra dedicata a Bruno Pizzul. Un omaggio dichiarato alla nostalgia per un certo calcio, a uno dei più famosi telecronisti di sempre e "alla sua indimenticabile voce che ha accompagnato successi e battaglie degli azzurri". Il Traversone è una Doppelbock che fa 8 gradi, con "note maltate e di frutta secca, altamente beverina nonostante la gradazione importante - raccontano dal Railroad Brewing Co -, una bevanda che porta con onore il proprio nome e quello del mitico giornalista a cui è dedicata".

Per il birrificio seregnese non si tratta della prima produzione del genere: quella intitolata a Pizzul è solo l’ultima invenzione birraria pensata come tributo al calcio che fu. Da ormai 2 anni a questa parte il Railroad Brewing ha infatti dato vita alla "Bomber Series", serie di bottiglie dedicate al pallone italiano degli anni Novanta: prima del telecronista di origini friulane è toccato alla One Season Wonder creata pensando al bomber Marco Negri e alla sua leggendaria stagione ‘97-‘98 con i Rangers di Glasgow, quando l’attaccante conquistò il titolo di capocannoniere nel campionato scozzese; poi a Il Cobra, una Lager dedicata a un altro attaccante, Sandro Tovalieri, soprannominato appunto "il cobra" e noto soprattutto per le stagioni con la maglia del Bari.

E infine, La Catapulta Infernale in omaggio ai gemelli Antonio ed Emanuele Filippini, centrocampisti che hanno giocato in squadre come Brescia, Lazio, Palermo e Livorno. Proprio Negri, Tovalieri e i Filippini, col commento della voce unica di Bruno Pizzul, sono i personaggi in azione nel video creato da Railroad Brewing Co per far conoscere le sue produzioni, con gli ex calciatori che si cimentano tra pallone, bottiglie vuote, tini e sacchi di malto.

Una clip che vuole far rivivere "la grandezza e il gusto d

un’epoca magica del pallone nostrano - spiegano dal birrificio -, riproposta in questa collezione". Nato nel 2013, il Railroad Brewing è a Seregno con i suoi impianti dal 2015: qui vengono prodotti 1.000 ettolitri di birra all’anno, in fusti e bottiglie, che si possono ordinare sul sito del birrificio www.quantoseipunk.it.

