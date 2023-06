Ecco i Giovannini d’oro Arte, scuola, sociale e sport

di Cristina Bertolini

Ernesto Galimberti (artista), Antonella Inga (sportiva paralimpica), Pietro Sciancalepore (bidello) e Enrico Rossi (volontario di Aido e Avis), avranno il Giovannino d’oro 2023. La tradizionale onorificenza verrà conferita sabato 24 alle 12 in piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, nella giornata dedicata al patrono di Monza, San Giovanni Battista. Il Giovannino d’oro, che vanta una tradizione ultra trentennale, è conferito a quattro eccellenze del mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dell’educazione, dello sport. Il premio Corona Ferrea è invece destinato a un’associazione cittadina, quest’anno al Corpo degli Alabardieri del Duomo di Monza, fondato nel 1763 che compie 260 anni. I premiati sono stati selezionati dall’apposita Commissione presieduta dal sindaco. "Le benemerenze civiche sono un momento di riconoscenza che la nostra città vuole tributare a quanti contribuiscono a renderla migliore" spiega il sindaco Paolo Pilotto. A Ernesto Galimberti è assegnato il premio alla memoria. Artista e docente nella scuola Paolo Borsa per più di 50 anni, sua è l’opera esposta al cimitero di S. Fruttuoso dedicata a Lea Garofalo.

Antonella Inga, sportiva paralimpica ha fondato nel 2016 Asd FreeMoving, associazione per persone con disabilità visiva. Lavorando col marito, anche lui ipovedente, ha raggiunto importanti risultati con la sua associazione che oggi conta 68 tesserati e 20 volontari. Pietro Sciancalepore, nella scuola dal 1973, si è distinto per la dedizione e l’abnegazione che hanno segnato la sua attività. Partito con un incarico temporaneo di bidello della scuola Tommaseo, ha poi accompagnato per decenni i ragazzi delle scuole Rodari e Raiberti. Pochi giorni fa i ragazzi della Rodari lo hanno festeggiato per i 50 anni di lavoro. A riposo dal 2015, ha continuato a prestare la sua opera come volontario. Enrico Rossi è stato per decenni volontario Aidco (Associazione donatori organi) e Avis (donatori di sangue). Ha dedicato molto del suo tempo libero a una forma d’arte originale, riproducendo i principali monumenti cittadini con gli stuzzicadenti. Il Premio Corona Ferrea sarà assegnato al Corpo degli Alabardieri del Duomo di Monza. Il picchetto d’onore del Duom, l’unico dopo la Guardia Svizzera in servizio al Vaticano, è nato per assicurare la custodia dell’Arciprete.