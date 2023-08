Ecco dove andranno i soldati Stazioni osservate speciali

di Dario Crippa

Quindici soldati nelle stazioni ferroviarie di Monza, Lissone e Seregno. Nelle piazze di Monza. Negli orari serali.

Ieri in Prefettura si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocata allo scopo di definire le modalità di impiego dell’aliquota di militari delle Forze Armate recentemente assegnata alla Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’. All’esito del confronto sui luoghi sensibili da considerarsi prioritari, la Prefetta Patrizia Palmisani ha disposto che a partire dal prossimo 1° settembre le pattuglie saranno impiegate in attività di vigilanza nelle stazioni ferroviarie di Monza, di Lissone e di Seregno, con particolare attenzione agli orari di maggiore afflusso di utenti.

Insomma, mai più episodi come quello del 15enne che qualche mese fa e era stato scaraventato sui binari a Seregno da una baby gang o delle tante rapine e furti commessi ai danni di ragazzini spesso da parte dei loro stessi coetanei.

A Monza, inoltre, i militari assicureranno la vigilanza delle principali piazze del centro, sulla base di una pianificazione dei servizi che privilegerà le ore serali.

Sarà portato avanti un monitoraggio dell’efficienza dei servizi, in modo da adattarsi a eventuali nuove priorità che potrebbero registrarsi sul territorio. Attraverso il responsabile del contingente militare, Palmisani ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze Armate che a breve si troveranno ad operare sul territorio provinciale. "Il nuovo inserimento della provincia di Monza e della Brianza nell’operazione ‘Strade Sicure’ è certamente indicativo dell’attenzione delle Istituzioni centrali a questo territorio" ha osservato la Prefetta.

"Con l’arrivo dei militari si amplierà la platea degli attori del sistema provinciale della sicurezza. Assicuro che tutte le componenti continueranno ad operare in sinergia, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza dell’azione di presidio e vigilanza del territorio, nell’interesse dell’intera comunità".