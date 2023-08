"E gli alunni diventano guide turistiche a Briosco: scopriamo insieme i luoghi da visitare"

La guida degli alunni delle elementari per i turisti a Briosco. Gli studenti di quinta a conclusione dell’anno scolastico, durante il consiglio comunale aperto hanno presentato le loro relazioni sui luoghi da poter visitare in città. E il Comune ha deciso di raccogliere le loro proposte turistiche mettendole a disposizione dei visitatori. I ragazzi di 5A e 5B della primaria “Duchessa Elena d’Aosta“ hanno raccontato il ciliegio secolare di Vergo Zoccorino a Besana, la Fornace Artistica Riva che produce raffinate opere in cotto lombardo destinate ad abbellire luoghi storici e abitazioni private non soltanto della Brianza, il parco Rossini Art Site, un museo a cielo aperto che ospita una delle più importanti collezioni d’arte del secondo Novecento. La Collezione Rossini si configura come un viaggio artistico nella storia della scultura italiana dal secondo dopoguerra ad oggi.

E ancora, la casetta dei libri di via Nobel dove, oltre a prendere libri in prestito è possibile lasciare propri volumi. I ragazzi della quinta di Capriano, invece, hanno aderito al progetto “Caro amico ti scrivo…“ proposto dal comitato Unicef: "Siamo stati gemellati con la classe 5C della scuola primaria di Porto Cesareo, con la quale abbiamo iniziato uno scambio di lettere in cui sci siamo raccontati le nostre radici e la nostra terra. Ci siamo molto impegnati a spiegare ai nostri amici di penna alcuni aspetti del nostro Comune". Il loro progetto è sulla frazione di Capriano dove si possono ammirare la Villa Annoni, la chiesina dei Morti e gli angoli che raccontano le radici contadine.

Sonia Ronconi