Due uomini in scena tra vita e teatro

Due uomini in scena. Il primo che non ha problemi, i problemi se li inventa. Il secondo che i problemi li ha, ma fa come se nulla fosse. Sono gli ingredienti della pièce di Fedor Dostoevskij “L’eterno marito“, in scena oggi alle 21 e domani alle 16 al Teatro Binario 7. Ogni capitolo è uno sketch (nella foto) che vede i due personaggi configurarsi come una vecchia coppia da palcoscenico: antitetici eppure complementari, come la vita e il teatro. Biglietto intero 20 euro, ridotto 15, under 18 a 6 euro.