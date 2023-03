Due ruote per diventare autonome Le donne straniere a scuola di bici

di Cristina Bertolini

La bicicletta, un sogno di autonomia per le donne che vengono dall’estero. Ieri Fiab Monza in bici (circa 200 iscritti), insieme alla polizia locale di Monza, ha consegnato a Spazio Colore (Parrocchia di San Biagio) 15 biciclette rinvenute negli anni scorsi in città e mai più reclamate.

I volontari dell’associazione cicloambientalista hanno organizzato il corso per donne provenienti da Egitto, Tunisia, Algeria e tutto il Maghreb per imparare ad andare in bicicletta. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’assessorato Pari opportunità all’interno del progetto GiroMonza, la bicicletta come mezzo di emancipazione.

"Per essere autonome – spiega l’assessora Andreina Fumagalli – è essenziale muoversi in libertà. Questo è particolarmente importante per chi frequenta Monza da poco, come accade per le donne immigrate. La bicicletta è un mezzo semplice, utilizzabile in tutti gi orari, ecologica ed economica".

Per questo Fondazione Monza insieme, Spazio Colore, Fiab Monza in bici, il Centro islamico di via Ghilini con il patrocinio del Comune stanno promuovendo il corso, giunto alla terza lezione. Come spiega Saveria Fontana, presidente di Monza in bici, 6 istruttrici si alternano per insegnare a prendere confidenza con il mezzo, prima senza pedali, poi con i pedali, sedendosi e spingendo la bici come un monopattino e poi finalmente lanciandosi nella pedalata, una volta superata la paura e guadagnato l’equilibrio con il mezzo.

L’iniziativa è partita lo scorso anno in via sperimentale, con due biciclette recuperate dai volontari. Poi, visto il successo, è stata riproposta in una seconda edizione da altri 4 incontri, per un gruppo di 6 donne.

"Le partecipanti sono molto motivate – spiega la presidente – quindi penso che dovremo aggiungere altri incontri per insegnare loro ad affrontare le strade".

Se il primo ostacolo da superare è l’equilibrio e la padronanza del mezzo, per muoversi in strada occorrono maggiori accorgimenti: saper guardare ovunque, segnalare con la mano l’intenzione di svoltare, la conoscenza, almeno sommaria, dei segnali stradali e molti altri trucchi per sopravvivere nel traffico. "Per questo – aggiunge Fontana – pensiamo a un altro pacchetto di incontri, in cui portarle prima al Parco e poi in alcune strade cittadine, insegnando a usare le piste ciclabili e a portare la bici a mano negli attraversamenti". "Abito a Muggiò e sono venuta a piedi – racconta Nadia, di origine egiziana – potermi muovere in bici è un sogno di autonomia che si realizza. Ho imparato subito alla seconda lezione. In famiglia abbiamo due auto, ma una la usa mio marito e l’altra la condividono i tre figli. E io resto a piedi. Certo, mi spaventa il traffico. Dovrebbe venire spontaneo a ciascuno avere cura degli altri sulla strada".

Sabrina, dall’Algeria, è ingegnera civile laureata al Politecnico. È in Italia dal ‘98 e presta servizio presso il Centro islamico di Sesto. Racconta come nel suo paese non ci sia la cultura della bicicletta, relegata a gioco per bambini: "In famiglia cercavano di mettermi paura – racconta – ma se una cosa la vuoi, la puoi fare. Ci siamo fidate delle volontarie e siamo riuscite a imparare. Ora sono pronta per tante belle passeggiate in bici con la mia famiglia e con l’associazione Monza in bici".