Due denunciati a Bovisio Masciago grazie alle telecamere, la polizia locale interviene anche per una lite in strada

Pensavano di riuscire a ingannare gli agenti della polizia locale ma alla fine un maggiorenne e un minorenne residenti a Desio sono stati denunciati a piede libero. La vicenda è iniziata quando durante il consueto pattugliamento del territorio gli agenti motociclisti del pronto intervento hanno notato uno scooter parcheggiato in piazza Gaffuri con sopra appoggiati due caschi, da un rapido controllo risultato rubato e nel sottosella pronti all’uso una mannaia e un taglierino. A pochi metri di distanza due ragazzi, i quali alla vista della pattuglia hanno tentato di allontanarsi: fermati e identificati hanno riferito di non sapere nulla in merito allo scoter rubato. A incastrarli i fotogrammi delle nuove telecamere di lettura targhe, che hanno mostrato proprio i due mentre circolavano a bordo dello scooter rubato pochi minuti prima. I due sono stati quindi denunciati per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Grazie alle telecamere gli agenti sono risaliti anche al proprietario di una Ford Focus dalla quale sono stati abusivamente scaricati nell’area verde del parco Perlasca di via Europa diversi rifiuti, due pneumatici, un sacco contenente rifiuti domestici misti non differenziati e una cassetta di plastica. La sanzione di 200 euro, prevista dal regolamento comunale, verrà nei prossimi giorni recapitata al soggetto in questione, un 37enne residente a Desio. Gli agenti sono intervenuti anche per una violenta lite in strada in via Marconi quando un 46enne ha aggredito un 58enne costringendo i passanti a chiamare i soccorsi. Veronica Todaro